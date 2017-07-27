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Житель Краснодара пожаловался на избиение "сотрудниками ФСБ"

Полицейский электрошокер, иллюстративное фото

Житель Краснодара пожаловался правозащитникам на пытки со стороны вооруженных людей, которые назвали себя сотрудниками Федеральной службы безопасности. Об этом сообщает Комитет по предотвращению пыток.

Арам Гамбарян рассказал, что 21 марта в центре Краснодара неизвестные, кричавшие "работает ФСБ", вытащили его из машины и увезли в лес, где шесть часов били электрошокером и угрожали пистолетом, требуя признаться в покушении на местного бизнесмена.

По словам Гамбаряна, после этого его отвезли в Следственный комитет, где заставили подписать протокол допроса, после чего арестовали на десять суток по административной статье. После этого потерпевший попал в реанимацию с многочисленными травмами.

В Комитете по предотвращению пыток сообщают, что сотрудники правоохранительных органов трижды отказывались возбудить уголовное дело о применении пыток к Араму Гамбаряну.

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