Правозащитники рассказали о вывозе из брянской ИК-1 избитых заключенных

Утром в четверг с территории исправительной колонии номер один в Брянской области в неизвестном направлении выехали несколько грузовиков для перевозки заключенных. Родственники считают, что в грузовиках могут находиться осужденные, которые пожаловались на избиения, сообщается на сайте движения "За права человека".

По словам правозащитников, таким образом, администрация колонии пытается скрыть следы преступления. К пострадавшим уже неделю не пускают адвокатов. 25 июля родственники заключенных потребовали от Следственного комитета провести полную проверку произошедшего.

Заключенные рассказали правозащитникам, что 17 июля в колонию ввели спецназ. Во время обысков были избиты около 100 человек. После избиений осужденных, по их словам, пытали. В Федеральной службе исполнения наказаний отрицают обвинения.

