Скарамуччи грубо раскритиковал чиновников Белого дома

Новый директор по коммуникациям американского Белого дома Энтони Скарамуччи в оскорбительной форме высказался о главе аппарата Белого дома Райнсе Прибусе. В разговоре с репортёром журнала The New Yorker Скарамуччи назвал Прибуса "параноидальным шизофреником".

В течение первой недели работы в новой должности Скарамуччи выступал против тех, кто, по его мнению, может быть причастен к утечкам информации из Белого дома. К таким чиновникам он причислял и Прибуса.

Ранее президент США Дональд Трамп называл утечки информации из Белого дома вопросом национальной безопасности и призывал немедленно прекратить их.

Президент США назначил Скарамуччи директором по коммуникациям в Белом доме 21 июля. Вскоре после этого бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ушел в отставку в знак протеста против решения Трампа.