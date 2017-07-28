В Уфе избит активист Анвер Юмагулов

В Уфе неизвестный напал на общественного деятеля и журналиста Анвера Юмагулова. Как сообщает издание "ПроУфу", в результате нападения, которое произошло в четверг, активист получил множественные травмы.



Полицейские взяли у Юмагулова показания. Сам активист назвал нападение "заказным" и связал его со своей деятельностью.

В июне прошлого года в Уфе неизвестные напали на председателя союза экологов Башкирии Александра Веселова. Пострадавший связал нападение со своей гражданской деятельностью.

