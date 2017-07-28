Военные представители США и Южной Кореи обсуждают меры против КНДР

Высокопоставленные военные представители США и Южной Кореи обсуждают возможные военные меры в ответ на очередной запуск Северной Кореей баллистической ракеты.

В телефонном разговоре с южнокорейскими коллегами американские генералы выразили непоколебимую верность союзническим обязательствам в отношении Сеула.

Ранее в пятницу стало известно, что КНДР произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты, упавшей в море в японской эксклюзивной экономической зоне.

Токио назвал действия Пхеньяна открытым нарушением резолюций ООН, запрещающих разработку оружия, способного нести ядерные боезаряды.

В начале июля США передали в Совет Безопасности ООН проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР - в ответ на её предыдущие ракетные испытания.

