Военные представители США и Южной Кореи обсуждают меры против КНДР

Высокопоставленные военные представители США и Южной Кореи обсуждают возможные военные меры в ответ на очередной запуск Северной Кореей баллистической ракеты.
В телефонном разговоре с южнокорейскими коллегами американские генералы выразили непоколебимую верность союзническим обязательствам в отношении Сеула.
Ранее в пятницу стало известно, что КНДР произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты, упавшей в море в японской эксклюзивной экономической зоне.
Токио назвал действия Пхеньяна открытым нарушением резолюций ООН, запрещающих разработку оружия, способного нести ядерные боезаряды.
В начале июля США передали в Совет Безопасности ООН проект резолюции об ужесточении санкций против КНДР - в ответ на её предыдущие ракетные испытания.
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