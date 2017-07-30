В Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще 9 ранены

В Донбассе за сутки погиб один украинский военнослужащий, еще 9 получили ранения. Как утверждают в Министерстве обороны Украины, пророссийские сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня. В самопровозглашенной "Донецкой народной республике", в свою очередь, заявили о 54 обстрелах со стороны правительственных войск.

В Донбассе за три года войны погибли более трех тысяч мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль, несмотря на многочисленные задержания в Донбассе российских военнослужащих и уничтожение техники российской армии на подконтрольных сепаратистам территориях, отвергает эти обвинения.

В июле парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь призвала Москву прекратить "оккупацию" Крыма и финансирование "террористической деятельности" в Донецкой и Луганской областях Украины.