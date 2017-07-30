В Сирии погиб журналист арабской редакции телеканала RT

В Сирии погиб журналист Халед аль Хатыб, который сотрудничал с арабской редакцией российского телеканала RT. Он попал под обстрел со стороны террористической группировки "Исламское государство" в провинции Хомс.

Халед аль Хатыб освещал операцию сирийских войск. При обстреле также был ранен его оператор, его доставили в больницу.