Дуров опровергает перенос части серверов Telegram в Иран

Основатель Telegram Павел Дуров опроверг информацию о переносе в Иран части серверов мессенджера. Дуров отметил, что иранские власти, возможно, имели в виду так называемые CDN-провайдеры, которые используются для ускорения обмена информацией и не хранят сведения о пользователях и их переписке. Основные серверы мессенджера, как утверждает Павел Дуров, "никогда не будут "перемещаться" в страны с интернет-цензурой".

О том, что Telegram якобы перенес часть своих серверов на территорию Ирана, ранее заявил министр информации и массовых коммуникаций этой страны Махмуд Ваези. Он отметил, что это произошло после нескольких встреч представителей иранских властей с менеджерами Telegram. Дуров предположил, что заявление Ваези – это "очередная фейковая новость или неправильный перевод".

Ежемесячная аудитория Telegram в Иране составляет около 40 миллионов человек. В 2015 году власти заблокировали мессенджер, однако позднее вернули доступ к сервису. После этого от Дурова потребовали хранить переписку иранских пользователей на территории страны. Несмотря на то, что основатель Telegram отказался выполнять это требование, мессенджер продолжил работать.

Российские власти ранее также угрожали блокировкой Telegram, требуя переноса серверов мессенджера на свою территорию. Дуров в ответ предоставил лишь регистрационные данные сервиса, после чего он был внесен в реестр "распространителей информации". В Роскомнадзоре тогда заявили, что Telegram таким образом "начал работать в правовом поле Российской Федерации"