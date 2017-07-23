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Политика

"Оставить Сеть в покое!"

На акции в Новосибирске, 2015 год

В Москве сегодня состоится марш "За свободный интернет". Шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.​Главные требования устроителей акции – отменить цензуру в Интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел "за репосты и лайки", а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Заявку в мэрию подавали Партия народной свободы, "Демократический выбор", Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и движение "Роскомсвобода". 16 июля аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.

О целях акции в интервью Радио Свобода рассказал один из ее организаторов, член совета московского регионального отделения ПАРНАС Эмиль Халиков:

– Как возникло желание провести такой марш? Предпосылок было бесконечное количество – от "законов Яровой" и до сегодняшнего дня, до блокировок анонимайзеров, блокировок VPN. Все это назревало, назревало и в конце концов вылилось в конфликт Александра Жарова и Павла Дурова, что дало нам возможность провести такой марш.

– Каковы будут основные требования?

– Отмена "пакета Яровой", отмена закона о блокировке анонимайзеров и VPN, реабилитация всех осужденных по делам за лайки и посты, свободный Интернет и соответствующие микротребования. Безусловно, самое главное требование – это отставка Александра Жарова, главы "Роскомнадзора".

– С вашей точки зрения, чем грозит такая политика властей в сфере Интернета, чем она обусловлена с их стороны? Как это может сказаться на обычных пользователях?

Мы увидим полный хаос в Интернете, когда обычные граждане будут получать уголовные дела

– Мы прекрасно видим гражданское общество сегодня. Запретительная политика систематически проводится уже огромное количество лет. Примерно такой же сценарий мы видим в работе властей с Интернетом. Запретительные законы, запретительные постановления и полномочия Роскомнадзора и, в принципе, "интернет-беспредел" будут увеличиваться, снежный ком будет нарастать. Мы увидим полный хаос в Интернете, когда обычные граждане, обычные пользователи Интернета будут получать и уголовные дела, и интернет-ресурсы будут блокироваться. Это недопустимо, - считает Эмиль Халиков.

Ведущий юрист организации "Роскомсвобода", руководитель Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбенян в интервью Радио Свобода рассуждает о том, почему тема свободного Интернета стала поводом для уличного протеста:

– Обычные пользователи Интернета устали от того количества безумных законов, которые принимаются с какой-то невероятной скоростью. Мы знаем, что сегодня в Думу торпедируется еще несколько довольно спорных законопроектов: закон о запрете анонимности мессенджеров, закон о запрете VPN. Все это, конечно, усложняет пользователям жизнь. Это действительно создает проблемы для связанности российского сегмента Интернета, для доступности сервисов. Я думаю, это та причина, по которой действительно многие граждане хотят выйти и заявить открыто свою позицию против такого бездарного регулирования сети Интернет, который никому никакой пользы не принесет.

Митинг против "пакета Яровой" в Москве, август 2016 года
Митинг против "пакета Яровой" в Москве, август 2016 года

– Объясняя необходимость этих законов, наши депутаты говорят о безопасности, о том, что через Интернет организуются теракты и т. д. С вашей точки зрения, насколько жизнеспособны эти аргументы?

– Это, конечно, абсолютные глупости. Мы видели нападки всех федеральных каналов на мессенджер Telegram. Telegram назывался чуть ли не официальным приложением террористов, говорили, что именно поэтому надо контролировать переписку. И Дуров должен представить всю информацию, в том числе по "пакету Яровой", ключи от шифрования, содержимое переписки. Но это никакого отношения к здравому смыслу не имеет, потому что, если заблокировать Telegram, понятно, что террористы могут создать и собственный мессенджер, что в принципе недорого. Могут использовать тысячи других мессенджеров, которые не популярны в России, тем не менее, обеспечивают высокий уровень безопасности и "прайвеси" пользователей. Поэтому это, конечно, борьба с технологиями. Защитой детей и борьбой с терроризмом машут как флагом, когда говорят о необходимости принятия каких-то жестких репрессивных мер. Однако, к сожалению, террористам эти законы никак не помешают. Зато они создадут огромное количество проблем как пользователям, так и бизнесу, который пытается сделать хоть что-то, чтобы Россия сохранила позиции на глобальном цифровом рынке для создания качественных работающих продуктов.

Защитой детей и борьбой с терроризмом машут как флагом, когда говорят о необходимости принятия каких-то жестких репрессивных мер

– Есть ли реальные технические возможности запретить все в Интернете, как пытаются сделать наши депутаты, – запретить анонимайзеры, запретить конкретные мессенджеры, запретить анонимность?

– Естественно, сделать это на 100% невозможно, потому что Интернет изначально создавался так, чтобы коммуникации сохранялись в любом случае. Технические решения прогрессируют, не стоят на месте. Создаются новые алгоритмы, при которых все сложнее и сложнее блокировать трафики Интернет. При этом большая часть трафика является зашифрованным. И как его дешифровывать, наши спецслужбы абсолютно не знают. Есть примеры Китая, есть примеры Туркменистана и даже Турция, где полностью выключают платформы во время каких-то громких акций. Естественно, можно создавать проблемы пользователям, работа каких-то сервисов будет затруднена, но не полностью прекращена. Однако это, конечно, требует огромного вливания денежных средств в современное оборудование, в том числе в китайское оборудование, которое умеет определять, например, VPN-трафик, умеет определять разные виды сетевого трафика и глушить эти сигналы, блокировать служебные серверы и, соответственно, все IP-адреса.

Это кормушка, при которой хотят обогатиться определенные лица

Здесь, конечно, мы приходим к вопросу о коррупции. Очевидно, что за принятием всех законов стоит не просто желание навредить российским пользователям. Это кормушка, при которой хотят обогатиться определенные лица, которые, конечно же, будут ввозить это оборудование в Россию и под видом сертифицированных заставлять операторов связи за свой счет приобретать дорогостоящее оборудование. Несомненно, все это в конечном итоге ляжет на карман самих потребителей. Уже сейчас понятно, что с "пакетом Яровой" скоро мы можем лишиться безлимитных пакетов Интернета. Потому что операторам теперь надо считать деньги. Все это является причиной такого широкого недовольства пользователей по всей стране.

Акция против "пакета Яровой" в Москве, август 2016 года
Акция против "пакета Яровой" в Москве, август 2016 года

– Означает ли это, что власть просто боится того, что происходит в Интернете, и не понимает, как он функционирует?

– То, что есть очевидное непонимание работы Сети – это факт. Если бы оно было, то такие непродуманные инициативы не внедрялись бы. Боится ли власть Сети? Скорее всего, власть понимает, что в свое время они проиграли возможность завоевания аудитории в Сети, потому что в основном вкладывали в федеральные каналы. А то, что происходит сейчас в социальных сетях, успех каких-то оппозиционных политиков, каких-то активистов, показывает, что Сеть обладает огромной силой. Поэтому власть хочет контролировать коммуникации. Именно поэтому мы видели появление закона о новостных агрегаторах. Теперь это закон об организаторах распространения информации, на которых возлагается ответственность – удалять любой контент по требованию властей. Это и создает то большое поле для цензуры, которое мы видим сейчас, мне кажется, почти ежедневно.

Власть понимает, что в свое время они проиграли возможность завоевания аудитории в Сети

– Если говорить о марше "За свободный интернет", какие у вас планы, какие требования?

– Я думаю, что соберутся представители от различных политических партий, в основном, это все лица, которые разделяют идеологию свободы распространения информации, невмешательства государства в работу Сети, и сторонники самоорганизации. Я думаю, что главным лозунгом всего мероприятия будет требование – убрать лапы от Интернета и оставить Сеть в покое. Естественно, что будут и другие лозунги, будут сторонники Дмитрия Богатова. Это дело с незаконным задержанием и содержанием под стражей уже на протяжении трех месяцев владельца выходного узла TOR, программного обеспечения, как раз обеспечивающего безопасность пользователей и нивелирующего цензуру государства. Сторонники собираются поддержать Дмитрия. Будут либертарианцы, будут "пираты", будут различные гражданские активисты – вся та аудитория, которая стоит на защите цифровых прав пользователей, – заключает Саркис Дарбенян.

21 июля депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировок сайтов.

Закон о мессенджерах обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона). Документ также прописывает возможность ограничить доступ к мессенджеру на основании решения уполномоченного органа власти или суда. Порядок блокировки совместно с участниками рынка должно будет в дальнейшем разработать правительство. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Закон о запрете средств обхода блокировок предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN. Если эти сервисы откажутся прекратить доступ к запрещенной в России информации, их самих ждет блокировка. Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ и МВД. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года. Кроме того, законопроект упраздняет реестр блогеров, который действует в России с 2014 года.

Теперь документы должны быть одобрены Советом Федерации и подписаны президентом.

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