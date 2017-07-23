"Оставить Сеть в покое!"

В Москве сегодня состоится марш "За свободный интернет". Шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.​Главные требования устроителей акции – отменить цензуру в Интернете, реабилитировать фигурантов уголовных дел "за репосты и лайки", а также отправить в отставку главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Заявку в мэрию подавали Партия народной свободы, "Демократический выбор", Партия 5 декабря, Пиратская партия России, Либертарианская партия и движение "Роскомсвобода". 16 июля аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге.

О целях акции в интервью Радио Свобода рассказал один из ее организаторов, член совета московского регионального отделения ПАРНАС Эмиль Халиков:

– Как возникло желание провести такой марш? Предпосылок было бесконечное количество – от "законов Яровой" и до сегодняшнего дня, до блокировок анонимайзеров, блокировок VPN. Все это назревало, назревало и в конце концов вылилось в конфликт Александра Жарова и Павла Дурова, что дало нам возможность провести такой марш.

– Каковы будут основные требования?

– Отмена "пакета Яровой", отмена закона о блокировке анонимайзеров и VPN, реабилитация всех осужденных по делам за лайки и посты, свободный Интернет и соответствующие микротребования. Безусловно, самое главное требование – это отставка Александра Жарова, главы "Роскомнадзора".

– С вашей точки зрения, чем грозит такая политика властей в сфере Интернета, чем она обусловлена с их стороны? Как это может сказаться на обычных пользователях?

Мы увидим полный хаос в Интернете, когда обычные граждане будут получать уголовные дела

– Мы прекрасно видим гражданское общество сегодня. Запретительная политика систематически проводится уже огромное количество лет. Примерно такой же сценарий мы видим в работе властей с Интернетом. Запретительные законы, запретительные постановления и полномочия Роскомнадзора и, в принципе, "интернет-беспредел" будут увеличиваться, снежный ком будет нарастать. Мы увидим полный хаос в Интернете, когда обычные граждане, обычные пользователи Интернета будут получать и уголовные дела, и интернет-ресурсы будут блокироваться. Это недопустимо, - считает Эмиль Халиков.

Ведущий юрист организации "Роскомсвобода", руководитель Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбенян в интервью Радио Свобода рассуждает о том, почему тема свободного Интернета стала поводом для уличного протеста:

– Обычные пользователи Интернета устали от того количества безумных законов, которые принимаются с какой-то невероятной скоростью. Мы знаем, что сегодня в Думу торпедируется еще несколько довольно спорных законопроектов: закон о запрете анонимности мессенджеров, закон о запрете VPN. Все это, конечно, усложняет пользователям жизнь. Это действительно создает проблемы для связанности российского сегмента Интернета, для доступности сервисов. Я думаю, это та причина, по которой действительно многие граждане хотят выйти и заявить открыто свою позицию против такого бездарного регулирования сети Интернет, который никому никакой пользы не принесет.

– Объясняя необходимость этих законов, наши депутаты говорят о безопасности, о том, что через Интернет организуются теракты и т. д. С вашей точки зрения, насколько жизнеспособны эти аргументы?

– Это, конечно, абсолютные глупости. Мы видели нападки всех федеральных каналов на мессенджер Telegram. Telegram назывался чуть ли не официальным приложением террористов, говорили, что именно поэтому надо контролировать переписку. И Дуров должен представить всю информацию, в том числе по "пакету Яровой", ключи от шифрования, содержимое переписки. Но это никакого отношения к здравому смыслу не имеет, потому что, если заблокировать Telegram, понятно, что террористы могут создать и собственный мессенджер, что в принципе недорого. Могут использовать тысячи других мессенджеров, которые не популярны в России, тем не менее, обеспечивают высокий уровень безопасности и "прайвеси" пользователей. Поэтому это, конечно, борьба с технологиями. Защитой детей и борьбой с терроризмом машут как флагом, когда говорят о необходимости принятия каких-то жестких репрессивных мер. Однако, к сожалению, террористам эти законы никак не помешают. Зато они создадут огромное количество проблем как пользователям, так и бизнесу, который пытается сделать хоть что-то, чтобы Россия сохранила позиции на глобальном цифровом рынке для создания качественных работающих продуктов.

Защитой детей и борьбой с терроризмом машут как флагом, когда говорят о необходимости принятия каких-то жестких репрессивных мер

​– Есть ли реальные технические возможности запретить все в Интернете, как пытаются сделать наши депутаты, – запретить анонимайзеры, запретить конкретные мессенджеры, запретить анонимность?

– Естественно, сделать это на 100% невозможно, потому что Интернет изначально создавался так, чтобы коммуникации сохранялись в любом случае. Технические решения прогрессируют, не стоят на месте. Создаются новые алгоритмы, при которых все сложнее и сложнее блокировать трафики Интернет. При этом большая часть трафика является зашифрованным. И как его дешифровывать, наши спецслужбы абсолютно не знают. Есть примеры Китая, есть примеры Туркменистана и даже Турция, где полностью выключают платформы во время каких-то громких акций. Естественно, можно создавать проблемы пользователям, работа каких-то сервисов будет затруднена, но не полностью прекращена. Однако это, конечно, требует огромного вливания денежных средств в современное оборудование, в том числе в китайское оборудование, которое умеет определять, например, VPN-трафик, умеет определять разные виды сетевого трафика и глушить эти сигналы, блокировать служебные серверы и, соответственно, все IP-адреса.

Это кормушка, при которой хотят обогатиться определенные лица

Здесь, конечно, мы приходим к вопросу о коррупции. Очевидно, что за принятием всех законов стоит не просто желание навредить российским пользователям. Это кормушка, при которой хотят обогатиться определенные лица, которые, конечно же, будут ввозить это оборудование в Россию и под видом сертифицированных заставлять операторов связи за свой счет приобретать дорогостоящее оборудование. Несомненно, все это в конечном итоге ляжет на карман самих потребителей. Уже сейчас понятно, что с "пакетом Яровой" скоро мы можем лишиться безлимитных пакетов Интернета. Потому что операторам теперь надо считать деньги. Все это является причиной такого широкого недовольства пользователей по всей стране.

​– Означает ли это, что власть просто боится того, что происходит в Интернете, и не понимает, как он функционирует?

– То, что есть очевидное непонимание работы Сети – это факт. Если бы оно было, то такие непродуманные инициативы не внедрялись бы. Боится ли власть Сети? Скорее всего, власть понимает, что в свое время они проиграли возможность завоевания аудитории в Сети, потому что в основном вкладывали в федеральные каналы. А то, что происходит сейчас в социальных сетях, успех каких-то оппозиционных политиков, каких-то активистов, показывает, что Сеть обладает огромной силой. Поэтому власть хочет контролировать коммуникации. Именно поэтому мы видели появление закона о новостных агрегаторах. Теперь это закон об организаторах распространения информации, на которых возлагается ответственность – удалять любой контент по требованию властей. Это и создает то большое поле для цензуры, которое мы видим сейчас, мне кажется, почти ежедневно.

Власть понимает, что в свое время они проиграли возможность завоевания аудитории в Сети

​– Если говорить о марше "За свободный интернет", какие у вас планы, какие требования?

– Я думаю, что соберутся представители от различных политических партий, в основном, это все лица, которые разделяют идеологию свободы распространения информации, невмешательства государства в работу Сети, и сторонники самоорганизации. Я думаю, что главным лозунгом всего мероприятия будет требование – убрать лапы от Интернета и оставить Сеть в покое. Естественно, что будут и другие лозунги, будут сторонники Дмитрия Богатова. Это дело с незаконным задержанием и содержанием под стражей уже на протяжении трех месяцев владельца выходного узла TOR, программного обеспечения, как раз обеспечивающего безопасность пользователей и нивелирующего цензуру государства. Сторонники собираются поддержать Дмитрия. Будут либертарианцы, будут "пираты", будут различные гражданские активисты – вся та аудитория, которая стоит на защите цифровых прав пользователей, – заключает Саркис Дарбенян.

21 июля депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законы о регулировании работы мессенджеров и о запрете средств обхода блокировок сайтов.

Закон о мессенджерах обязывает администрацию сервисов устанавливать личность пользователей (по номеру телефона). Документ также прописывает возможность ограничить доступ к мессенджеру на основании решения уполномоченного органа власти или суда. Порядок блокировки совместно с участниками рынка должно будет в дальнейшем разработать правительство. Документ вступит в силу с 1 января 2018 года.

Закон о запрете средств обхода блокировок предусматривает блокировку анонимайзеров и VPN. Если эти сервисы откажутся прекратить доступ к запрещенной в России информации, их самих ждет блокировка. Выявлять такие анонимайзеры будут ФСБ и МВД. Закон вступит в силу с 1 ноября 2017 года. Кроме того, законопроект упраздняет реестр блогеров, который действует в России с 2014 года.

Теперь документы должны быть одобрены Советом Федерации и подписаны президентом.