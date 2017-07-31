СМИ: в Грозном задержан возможный участник нападения на Буденновск

В Грозном задержан предполагаемый участник нападения чеченских боевиков во главе с Шамилем Басаевым на Буденновск в 1995 году. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Кавказский узел".Имя задержанного не сообщается. По информации издания, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

14 июня 1995 года около 200 боевиков во главе с Шамилем Басаевым захватили в Буденновске (Ставропольский край) полторы тысячи заложников и потребовали от российских властей прекратить военные действия в Чечне. 129 человек погибли, более 400 были ранены. К уголовной ответственности по этому делу ранее были привлечены 26 участников нападения, еще 22 человека находятся в федеральном розыске.

