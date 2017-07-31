Президент Польши наложил вето на законы о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на два закона, ранее одобренных парламентом относительно судебной реформы. Законопроекты будут возвращены в Сейм на повторное рассмотрение. Об этом сообщает Канцелярия президента Польши.

Дуда наложил вето на два закона из трех: о немедленном роспуске Верховного суда и наделении Сейма полномочиями назначать судей Национального судебного совета. При этом польский президент 25 июля подписал третий законопроект, по которому Министерство юстиции Польши получает право назначать судей общей юрисдикции.

Судебная реформа, разработанная правящей партией "Право и справедливость", была одобрена Сенатом Польши 15 июля. Большинство законопроектов подвергли резкой критике в Еврокомиссии. В Брюсселе ссчитают, что она лишает польские суды независимости, нарушая принцип разделения властей. В первой половине июля в Варшаве и других польских городах прошли массовые акции протеста против судебной реформы.