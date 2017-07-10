Кремль "принял к сведению" информацию о расстрелах в Чечне

В Кремле "приняли к сведению" информацию "Новой газеты" об убийстве 27 человек в Чечне. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, учтено и то, что органы внутренних дел республики "опровергли эту информацию".

В Чечне в январе 2017 года, по данным "Новой газеты", были казнены как минимум 27 задержанных. В чем их подозревали, неизвестно. Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что на казни присутствовали высокопоставленные чеченские чиновники. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров назвал "ложью" информацию "Новой газеты".

Правозащитная организация "Международная амнистия" призвала российские власти расследовать сообщения об убийствах. По мнению правозащитников, власти республики остаются "безнаказанными", несмотря на нарушения прав человека.

В апреле "Новая газета" сообщала о преследованиях чеченских геев. Власти республики, несмотря на показания самих пострадавших, отвергали свою причастность к пыткам и убийствам. Станы Запада требуют от Кремлярасследовать сведения об актах насилия в Чечне.

