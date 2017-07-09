В Чечне назвали "ложью" сведения о массовом убийстве задержанных

В Чечне назвали "ложью" публикацию "Новой газеты" о массовом убийстве задержанных в республике. Как заявил телеканалу "Дождь" Джамбулат Умаров, министр Чечни по национальной политике, данная статья – это якобы "очередной всплеск нездоровой фантазии".

В Чечне в январе 2017 года, по данным "Новой газеты", были казнены как минимум 27 задержанных. В чем их подозревали, неизвестно. Источники издания в правоохранительных органах утверждают, что на казни присутствовали высокопоставленные чеченские чиновники.

В апреле "Новая газета" сообщала о преследованиях чеченских геев. Власти республики, несмотря на показания самих пострадавших, отвергали свою причастность к пыткам и убийствам. Станы Запада требуют от Кремля расследовать сведения об актах насилия в Чечне.