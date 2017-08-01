Из Твиттера Рогозина исчезли записи о конфликте с властями Румынии

Из Твиттера вице-премьера правительства России Дмитрия Рогозина удалены все записи о конфликте с властями Румынии, из-за которого он на прошлой неделе не попал в Кишинев. На это обратило внимание интернет-издание "Медуза".

В минувшую субботу Рогозин пригрозил санкциями должностным лицам, которые не позволили российской делегации попасть в Молдавию.

28 июля вице-премьер и сопровождавшие его лица направились в Кишинев на встречу с президентом Игорем Додоном и для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию так называемой "миротворческой операции" российских войск в Приднестровье.

Власти Румынии отказались пропустить самолет с Рогозиным, включенным в санкционный список Евросоюза, через воздушное пространство страны. В результате пассажирский лайнер совершил посадку в Минске. После этого Дмитрий Рогозин у себя в Твиттере назвал румынские власти "гадами", обвинив их в создании угрозы пассажирам рейса.