У Никиты Белых в СИЗО вновь ухудшилось состояние здоровья

У находящегося в СИЗО бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых вновь ухудшилось состояние здоровья, он обратился за помощью к врачам. Об этом со ссылкой на адвоката Белых сообщило ТАСС.

Экс-губернатора Кировской области задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги Белых якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Никита Белых отрицает свою вину.

В среду защита экс-губернатора потребовала возобновить расследование уголовного дела Белых – по мнению адвокатов, в деле "много пробелов и противоречий". Накануне также был запущен сайт в поддержку политика.