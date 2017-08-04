"Должны вернуться и рассказать, как у нас тут хорошо"

Украина ждет осени, как времени перемен. Аномально жаркий август не погасил дискуссии о развитии ситуации вокруг Донбасса. Готовящийся к голосованию в Верховной Раде законопроект "О деоккупации Донбасса" обеспечит выполнение политических требований минского процесса – амнистии и подготовки местных выборов на территории ОРДЛО. При этом говорят, что законопроект в основном готовит юридическое обоснование для введения локального военного положения – как основы для управления на первых порах освобожденным военным или иным путем Донбасса.

Существуют ли невоенные сценарии для Донбасса? Корреспондент Радио Свобода на месте разбирался с работой концепций "мягкой силы" в исполнении Украины и ЛДНР на востоке страны, которые системно реализуются обеими сторонами параллельно с военными обострениями уже более полугода.

Термин "мягкая сила" первой в оборот ввела Украина. Самое молодое украинское министерство по делам временно оккупированных территорий, начиная с августа прошлого года, "пробивает" принятие комплекса мер для временно неподконтрольных территорий Донбасса. К ноябрю предложения воплотились в проект постановления правительства, которое приняли 11 января 2017 года.

– Главная борьба (вокруг Донбасса. – РС) идет в невидимой многим сфере – паспорта, вузы, культура, ТВ, торговля, блокады, заморозка активов, – поясняет украинский министр по делам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц (МинТОТ) Вадим Черныш. – И здесь для Украины важно не только отвечать на действия россиян, но и работать на опережение, действовать активно, просчитывая действия на много ходов вперед.

Самый осторожный пункт – поиск возможностей для возобновления социальных выплат и пенсий

В январе 2017 цели "Плана действий по осуществлению некоторых мер государственной внутренней политики относительно некоторых районов Донецкой и Луганской области, где органы государственной власти временно не исполняют свои полномочия" описывались довольно радикально. Среди них: максимально увеличить пропускную способность КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда. – РС), чтобы как можно больше людей бывало на контролируемых Украиной территориях, максимально увеличить прифронтовую торговлю украинскими продуктами питания и товарами бытового назначения, наладить коммуникации между людьми по линии профсоюзов, церкви, спортивных организаций, способствовать работе украинских промышленных предприятий на той территории. И самый осторожный пункт – поиск возможностей для возобновления социальных выплат и пенсий.

На территории самопровозглашенных республик, по данным ООН, проживает около 3 млн человек. По данным статистических управлений ДНР и ЛНР, – 3,5 млн человек, и это единственные несекретные цифры статуправлений в Донецке и Луганске. В самые активные месяцы работы КПВВ, которые были весной 2016 года, линию фронта в Донбассе пересекало от 680 до 740 тыс. мирных граждан. Основу трафика составляли пенсионеры, которым для получения выплат необходимо зарегистрироваться как "переселенцам" на украинских территориях и время от времени доказывать социальным службам, что они якобы живут по месту регистрации. Кроме того, по данным МинТОТ, агентами влияния Украины были все, кто получал зарплату в гривнах, год назад таких граждан в ЛДНР было около 150 тыс.

С июня 2017 года на территории ЛДНР запрещено торговать украинскими товарами, при их обнаружении хозяев магазинов ждут астрономические по местным меркам штрафы

Первые итоги выполнения постановления украинского правительства должны были подводить 17 марта 2017 года. К этому времени уже состоялась торговая блокада ЛДНР со стороны Украины, а в самопровозглашенных республиках "внешние государственные администрации" были введены на все крупные промышленные предприятия украинской регистрации, следом были взяты под контроль структуры Донецкой железной дороги, где было 27 тысяч работников. С 8 июня 2017 года на территории ЛДНР запрещено торговать украинскими товарами, при их обнаружении хозяев магазинов ждут астрономические по местным меркам штрафы (речь идет о десятках тысяч рублей. – РС).

В свою очередь Министерство социальной политики Украины по представлению СБУ прекратило выплату пенсий 366 тыс. человек с неподконтрольных территорий, в отношении которых стало ясно, что они больше 60 дней не пересекали линию соприкосновения – пункты пропуска на линии фронта теперь функционируют как государственная граница с ведением электронной базы.

С февраля 2017 года главы самопровозглашенных республик заявили о начале "Гуманитарной программы воссоединения Донбасса". Источник в правительстве ДНР не скрывал, что "гумпрограмма – практически зеркальная калька с постановления правительства Украины".

– Совещания идут регулярно, задачи ставятся, исполнение проверяется, выполнение программы только усиливается, – говорит собеседник в правительстве самопровозглашенной ДНР. – Сейчас перед чередой профессиональных праздников типа Дня шахтера, Дня строителя и других планируется много мероприятий, торжественных и культурно-массовых, и на них хотят привлекать людей с той стороны. Кроме того, создан фонд, который занимается материальной поддержкой людей с той стороны. И речь идет не только о помощи ветеранам – выделяются деньги и для шахтеров, "на уголь", есть и другие выплаты для людей с той стороны. Я не знаю, как осуществляется украинская программа, но нас тут конкретно "дрючат" – в этой программе никаких приписок, только реальные люди, которые должны приехать, вернуться и рассказать, как у нас хорошо!.

В рамках программы рассказывают про экскурсии для детей с "тех территорий", о посещении практически всех спортивных и культурных мероприятий людьми "с той стороны"

Гуманитарная программа ЛДНР со стороны, на первый взгляд, выглядит как пропагандистский продукт, призванный продвинуть словосочетание "оккупированные Украиной районы Донбасса", многократно повторяемое местными СМИ. В рамках программы рассказывают про экскурсии для детей с "тех территорий", о посещении практически всех спортивных и культурных мероприятий людьми "с той стороны". Как правило, лица людей при этом не показывают и имен их не называют из соображений безопасности.

Вопросы выплаты пенсий для людей с "оккупированных Украиной территорий" из-за очевидной неподъемности проблемы не поднимался, но местные информагентства регулярно сообщают о личных выплатах единоразовой помощи ветеранам войны. Так, по сообщению "Донецкого агентства новостей", первого августа на блокпосте "Еленовка" в ДНР была произведена 84-я выплата женщине-ветерану "с той территории" в размере 10 тыс. рублей в честь Дня Победы, что довольно исчерпывающе показывает масштабы программы. Планируются выплаты помощи отдельным заслуженным шахтерам, о чем есть соответствующее распоряжение главы ДНР Александра Захарченко.

По словам источника в руководстве ДНР, уже появились и конфликты в рамках гуманитарной программы, один из них – вокруг международного турнира по бильярду. "Некоторые чиновники не поняли сути программы и погнались за громкими именами приезжих спортсменов, – объясняет он. – И в итоге серьезные выплаты за победы получили совсем другие люди, а не товарищи с тех территорий, ради которых он и финансировался!" Турнир Sniper Cup Open, который прошел в Донецке с 27 по 30 июля, действительно выиграл чемпион мира из Ростова-на-Дону Никита Ливада, игравший финальную игру с Александром Сидоровым из Узбекистана.

Наиболее действенной и серьезной частью гумпрограммы ЛДНР является ее медицинская часть. Областные клиники, оставшиеся в Донецке, практически безальтернативные для Донбасса. Замены лучшему в Украине Донецкому онкологическому центру, единственной на весь Донбасс кардиохирургии в областной клинике имени Калинина, центра родовспоможения профессора Чайки в больнице имени Вишневского на контролируемых Украиной территориях не создано и не будет создано еще года три.

Финансирование бесплатной медицинской помощи для жителей Донецкой области, прописанным в ней до июня 2014 года, – серьезный аргумент для поездки в Донецк. Упор делается на онкологию, родовспоможение, травматологию и кардиохирургию – наименее пострадавшие медицинские отрасли Донецка от отъезда специалистов. Луганск свою медицину на таком уровне не сохранил.

Со всех пролеченных по ней мы обязаны взять расписку, что с них никто не требовал денег!

– У нас строгая отчетность по медикаментам, которые поступают исключительно по различным гуманитарным программам, – говорит врач одной из специализированных донецких реанимаций. – Есть отдельное списание для наших жителей, которое не распространяется на прописанных в Луганской области. И отдельное, самое строгое, снабжение под гуманитарную программу. Со всех пролеченных по ней мы обязаны взять расписку, что с них никто не требовал денег!

Профессор Александр Кузнецов, заведующий кардиохирургией областной клинической больницы имени Калинина в Донецке, рассказывает о специальной программе по финансированию операций по бесплатной установке кардиостимуляторов для жителей "с той стороны". Пока планируется финансирование 90 таких операций, один кардиостимулятор стоит около 60 тысяч рублей. Широкое освещение медицинской части гуманитарной программы уже вызывает в Донецке раздражение местных жителей, которым доступны далеко не все услуги "для той стороны".

На создание и оборудование современной областной клиники с помощью западных доноров уйдет еще не менее трех лет

В украинском Мариуполе с 1 января 2017 года на базе 2-й городской больницы открыта Областная клиника неотложной помощи, на финансирование переоборудования которой в этом году выделено 110 млн гривен. Пока в этом году планируются ремонт и замена пластиковых окон, которые еще не начались, идет утверждение проекта. Глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривський говорит, что на создание и оборудование современной областной клиники с помощью западных доноров уйдет еще не менее трех лет.

Украинский "План действий", принятый правительством 11 января, не финансируется государством должным образом, признает профильный министр. "Программы не финансируются, но через полтора года работы многие вещи уже стало не страшно обсуждать, – полушутя поясняет Вадим Черныш. – Теперь же оказывается, что на той стороне не все "террористы", а вместе с россиянами всего 40 тыс. человек с автоматами, это меньше 1%. Дискурс сильно отличается от того, что был полтора года назад".

В министерстве по делам оккупированных территорий не делают трагедии из-за недостаточного финансирования, поскольку большинство проектов министерства финансируются по прозрачным схемам западными донорами. Основные же мероприятия требуют административных решений. И главное направление сейчас – улучшение пропуска потока людей и борьба с коррупцией на КПВВ, а также борьба за детей с неконтролируемых территорий (НКТ).

Концерт "Океана Эльзы" в Северодонецке привлек тысячи людей из ЛДНР, для них были организованы дополнительные бесплатные рейсы автобусов от пунктов пропуска

Как следует из отчета МинТОТ, подготовленного для западных посольств (есть в распоряжении Радио Свобода), в Донецкой и Луганской областях создано 23 дистанционных центра для обучения детей по программе "Донбасс – Украина". Ее услугами в этом году воспользовались полторы тысячи человек. Все они могут воспользоваться особым льготным режимом при поступлении в вузы (без сдачи обязательного независимого тестирования). На всех КПВВ, которых четыре, установлено 130 видеокамер, которые следят за работой пограничников, налоговиков и работников СБУ, что существенно снизило открытую коррупцию, сообщается в отчете. Также созданы центры правовой помощи, логистические центры, где можно купить продукты, не выезжая вглубь украинской территории, и снять пенсии в банкоматах "Ощадбанка", до 150 кг на человека увеличены нормы провоза товаров с территории, контролируемой Украиной. Концерт "Океана Эльзы" в Северодонецке привлек тысячи людей из ЛДНР, для них были организованы дополнительные бесплатные рейсы автобусов от КПВВ.

За деньгами и продуктами жители ДНР продолжают ехать "в Украину". Сотни тысяч пенсионеров, которые смогли сохранить свои пенсии и продолжают их получать в Мариуполе, Краматорске и Покровске, нельзя сравнивать с 84 ветеранами, которым выдали помощь в Донецке. И продукты питания на контролируемой Украиной территории существенно дешевле.

Донецк же привлекает жителей "с той стороны" медициной качественно другого уровня, которая пока всем решившимся приехать предоставляется бесплатно. Кроме того, отличная работа коммунальных служб Донецка делает этот город витриной самопровозглашенных республик. Донецк чистый, зеленый, красивый и относительно малолюдный.

Таким образом, получается, что обе стороны пытаются выстроить лояльные коммуникации с населением по ту сторону линии фронта. Вопрос – для чего они это делают?

В самопровозглашенной ДНР еще в апреле активно ждали наступления "на Украину". Подготовку сводных батальонов на столь малой территории трудно скрыть. Равно как трудно скрыть отмену приказов о наступлении, которые последовали, по мнению авторитетного здесь бывшего главы Совета безопасности ДНР Александра Ходаковского, после визита 14 апреля госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву.

Сейчас Ходаковский, после утверждения нового пакета санкций против России, снова ждет обострения в Донбассе.

"Вот все и возвращается на свои места: мы с Россией – Россия против Запада – Украина… между молотом и наковальней. Когда проще – оно как-то даже полегче. Вопрос только в одном: вокруг нас по-прежнему продолжатся пляски с бубнами под завывание минского сквозняка или мы в конце концов прекратим паясничанье?" – написал бывший командир бригады "Восток", сохраняющий влияние на все части, созданные на базе этой бригады, на своей страничке в соцсетях.

В украинском министерстве по делам оккупированных территорий уверены, что все завершится в рамках минского процесса.

У нас есть схемы, по которым мы должны двигаться, и они не военные

– Без международных партнеров решить вопрос между Украиной и Россией не получится, – считает министр по делам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш. – Многие из них в неофициальном общении сейчас признают, что в 2014 году они тоже адекватно не оценили ситуацию и многое не сделали. Но модели решения конфликта все равно вписываются в общепринятые практики. И ни один из западных лидеров не упоминает альтернативных сценариев, все говорят: "Базис – минский процесс!" И то, что лидеры ведущих стран всем этим занимаются, лишний раз говорит, что Украина не ушла с радаров. У нас есть схемы, по которым мы должны двигаться, и они не военные, есть общее понимание, назначенные люди со стороны международных партнеров, которые будут интенсифицировать процесс, и теперь вопрос в достижении практических шагов. Мы прогнозируемые, мы можем выполнять соглашения. Я очень надеюсь, что будет выработана единая международная позиция, которую одна страна не сможет игнорировать.

Вадим Черныш один из самых по-европейски мыслящих и политкорректных членов правительства Украины. Его первый заместитель Юрий Гримчак из Донецка, местами он жестче формирует свои мысли.

– Мы ожидаем, что осенью будет последняя большая попытка раскачать Украину, а потом, начиная с весны 2018-го, надеемся, что Российская Федерация уйдет из Донбасса, поскольку содержание этих территорий станет для нее слишком бессмысленным и затратным процессом, – говорит Юрий Гримчак.

В Донецке же, в структурах ДНР, выполнения Минска откровенно не ждут. Лишнее свидетельство тому – отсутствие каких-либо признаков подготовки выборных штабов. В кругах, близких к правительственным структурам ДНР, говорят скорее о каком-то качественном изменении ситуации для самопровозглашенной республики накануне выборов президента России. Здесь ждут скорее признания местных вооруженных формирований частью вооруженных сил РФ по примеру Южной Осетии. Или любых других подобных изменений статуса ЛДНР.