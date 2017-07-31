Сепаратисты потребовали от Киева освободить "ополченца" Агеева

Сепаратисты самопровозглашенных "народных республик" Донбасса потребовали от украинских властей освободить Виктора Агеева, который, как утверждает Киев, является военнослужащим российской армии. О требовании сепаратистов сообщила Ирина Геращенко, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Виктор Агеев был взят в плен украинскими военными 24 июня на территории Луганской области. Задержанный заявил, что его отправили в Донбасс вскоре после того, как он подписал контракт о службе в российской армии. Несмотря на заявление Агеева, Министерство обороны России отрицает информацию о том, что на момент задержания он являлся действующим военнослужащим.

На Украине Агеева обвиняют в "терроризме". Представители самопровозглашенных республик считают россиянина "ополченцем", Киев называет его "военным преступником".

В Донбассе за три года войны, по неофициальным данным, были задержаны не менее 30 россиян, которые, как утверждает Киев, являются военнослужащими российской армии. В июле ОБСЕ потребовала от Кремля прекратить финансирование "террористической деятельности" на востоке Украины. Москва отвергает обвинения в поддержке сепаратистов.