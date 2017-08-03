Лавров и Тиллерсон обсудили КНДР и договорились о встрече в Маниле

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США обсудили по телефону ситуацию вокруг Северной Кореи в связи с очередными ракетными испытаниями Пхеньяна 28 июля.

Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, они рассмотрели возможные действия Совета Безопасности ООН в этой связи. Лавров призвал к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса по ядерной и ракетной программам КНДР.

МИД России сообщил, что достигнута договорённость о встрече Лаврова и Тиллерсона в кулуарах регионального форума АСЕАН по безопасности 6-8 августа в Маниле (Филиппины). Они обсудят нынешнее состояние отношений между Россией и США.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что эти отношения находятся на опасно низком уровне и обвинил в этом Конгресс.

2 августа Трамп подписал закон о новых санкциях против России, который фактически лишает президента права отменять ранее принятые ограничения без одобрения Конгресса. Президент отметил, что будет выполнять принятый закон до тех пор, пока это не противоречит американской конституции.

В Кремле заявили, что введение новых санкций США положило конец надеждам Москвы на улучшение отношений с Вашингтоном.

