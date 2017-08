Они надеялись на лучшее

У страницы Дмитрия Медведева в Facebook много поклонников, но по-настоящему хитовые посты появляются на ней не так уж часто – и вчерашний текст, посвященный подписанию Дональдом Трампом нового закона о санкциях, несомненно войдет в десятку самых популярных​ и комментируемых постов премьер-министра России.

Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США.

Что это означает для них? Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа. Президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон. Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых – отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован. При этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы. Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это – новелла).

Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона – Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем.

Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя. Мы научились это делать за последние годы. В условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран. В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции – в целом – бессмысленны. Мы справимся.

Как обычно у Дмитрия Медведева, в тексте можно отыскать много колоритных цитат.

Рустем Адагамов

"Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец". Спасибо, кэп! А раньше-то вы, наверное, думали, что за Крым и Донбасс американцы вас легонько пожурят, а потом корзину печенья подарят. А тут такой нежданчик. Загнали страну в тупик и все еще щеки пытаются надувать. Великие стратеги, матьвашу.

Timur Olevskiy

Политика возвысилась над прагматическим подходом. Так это прагматизм!

Владислав Иноземцев

Впечатляет фраза: "Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это – новелла)". Возможно это и так, но это лишь значит, что американцы умеют учиться - в том числе и у Владимира Владимировича с Дмитрием Анатольевичем: разве антиамериканская истерия не является уже много лет ключевой частью российской внутренней политики? Что посеешь, то и пожнёшь, как издавна говорили на Руси...

Дабл Ять

"В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции – в целом – бессмысленны. Мы справимся."

Д.А.Медведев.

Как можно было в одном коротком абзаце использовать три (!!!) взаимоисключающих тезиса? Тимакова, увольняй копирайтеров. ѣѣ

Иронизируют в Сети и над общей интонацией текста.

Ostap Karmodi

- Долго ли санкции сея, президент, будет?

- Анатольевич, до самыя смерти!

Michael Kondakov

Не могу отделаться от впечатления, что в этом тексте сквозит глубокое удовлетворение автора: ну, слава богу, все встало на свои места - Океания воюет с Евразией, Океания ВСЕГДА воевала с Евразией...

Илья Файбисович считает, что пост похож на неуклюжий перевод с английского:

Выступление т.н. премьер-министра Российской Федерации по поводу подписания Трампом новых санкций осталось бы очередным милым пшиком, источником для шуток, если бы не одно трогательное, если не сказать беспрецедентное для мировой политики обстоятельство.

В тексте, конечно, говорится об импортозамещении как основе основ, и слова не расходятся с делами. У меня есть все основания полагать, что сам этот текст - пример замещения. Только противоположного по направлению.

Я думаю, короче, что текст этот сначала написан по-английски, и только потом, чисто из вежливости к протоколу - премьер-министр, как-никак, российский - переведен на русский.

Вещдоками я считаю ну хотя бы следующие случайные фрагменты.

Первый - первое предложение.

"The US President's signing of the package of new sanctions against Russia will have a few consequences."

И по-русски:

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий."

По-моему, по-русски так не говорят и не пишут, даже бюрократы.

Дальше:

"We have learned to do so in the past few years"

превращается в

"Мы научились это делать за последние годы."

Слов порядок, Йода ==> Калька.

И контрольный, мой любимый.

"Anti-Russian hysteria has become a key part of both US foreign policy (which has occurred many times) and domestic policy (which is a novelty)."

"Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это – новелла)."

А это - это просто новелла.

Кремлинологией не увлекаюсь, только смутно понимаю, что это они разговаривают не с собственными гражданами, а с кем-то другим, и писали не сами, а с помощью какого-то очередного кетчума. А остальное, как писала Рената Муха, придумайте сами.

Но больше всего комментируют пассажи о Дональде Трампе.

Kirill Martynov

Обалденный текст, особенно про "американский истеблишмент, который вчистую переиграл"

Eugene Smirnov

Отдельное умиление вызывает вот этот оборот: "Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа".

Кто бы объяснил Димону, что это не "истеблишмент переиграл Трампа". Это законы у них так устроены, что ни один придурок, ни один клоун, ни один фрик, ни один гэбэшник или вояка, дорвавшись до главного кресла страны, не получает в руки всей власти. И они, законы, именно так устроены специально, чтобы вся власть не могла достаться одному человеку.

Хотя ведь не поймет, как это так - "закон превыше всего". Да еще такой дурацкий. Надо ж было такое придумать, чтоб аж целый президент, барин, наместник небесей на земле не мог делать, чо хочет.

Алексей Венедиктов

"Трампу связали руки"-говорят кремлевские политологи.-"и он вынужден был подписать закон о новых санкциях против России". Видимо, подписал связанными руками.... эх, горе-аналитики....

В отношении России в США существует консенсус по поводу "сдерживания". Еще раз - консенсус элит. И дело не только в Конгрессе. Все советники Трампа из - внимание - силового блока рекомендовали подписать закон. А к своим силовикам Трамп готов прислушиваться больше, чем к Тиллерсону или Мнучину ( Минфин).

Будем наблюдать

Николай Травкин

ОТКРОВЕНИЯ ДИМИТРИЯ В ФЕЙСБУКЕ 2.08.2017г. от РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

-По лицу было видно, что Дональд мучился, что через силу … но подписал! Какие выводы мы можем из этого сделать?

Ну, во-первых, конец наших надежд на Трампа.

Во-вторых, конец самому Трампу - добьёт его истеблишмент американский.

В третьих, торговая война. Надолго, на десятилетия.

Что это означает для нас, что нам делать?

А, как обычно! Н-и-ч-е-г-о! Мы научились это делать в последние годы. Мы справимся. Победа же всё равно будет за нами. Мы же всегда побеждаем. У нас исторический, да и совсем недавний опыт накоплен. Как в холодной войне 70-80-х прошлого века. Забыли - напомним!… Правда страна тогда по другому называлась…

Да, и ещё. МИДовская недоработка, Лавров не до конца в устройстве их власти разобрался. Надо было не в их президентские выборы вкладываться, а в выборы конгрессменов и сенаторов…

"Конец надежд на Трампа" стал поводом для множества шуток.

Sergey Eletskikh

Зачем этого Дональда россияне выбрали на свою голову?

Насмешки вызвала и официальная реакция Кремля на введение санкций.

​Если отвлечься от шуток, обострение отношений России и США и его возможные последствия тревожат многих комментаторов - как прокремлевских, так и либеральных.

Igor Korotchenko

Трамп подписал закон о введении новых антироссийских санкций. США относятся к России как к врагу

Александр Морозов

Конфликт США и России такой силы создаст новую ситуацию в горизонте 3-5 лет для всех стран Центральной Европы, это очевидно. Так как было в 2014-2017 - уже не будет и это начало нового, совершенно другого этапа.

Борис Межуев

Кажется, CNN постепенно начинает ругать Трампа за обострение отношений с Россией и за то, что он пошел на поводу у слишком экстремистского Конгресса. С точки зрения объективной истины, это сумасшедший дом, с точки зрения политики - увы, знак того, что России волей неволей придется рассчитывать на демократов в этом чудовищном политическом раскладе. Будем надеяться, что демократы к 2018 году поумнеют, поумнеют и полевеют.

Alik Kokh

Политика, которая приводит к таким последствиям как санкции, которые давеча принял Конгресс США и подписал Трамп, фундаментально неверна, вне зависимости от ее содержательной мотивированности.

Допустим, что политика Путина и справедлива (хоть это и не так), что из этого? Если в результате такой "справедливой" политики Россия оказывается на пороге стремительного перехода в разряд стран третьего мира, то такая политика порочна по факту своих последствий, вне зависимости от справедливости/несправедливости оснований, на которых она построена.

Это тем более так, что эти последствия нетрудно было предсказать. И удивляться надо не тому, что они все-таки наступили, а тому, что их долго не было и что штатники все бесконечно возились с Путиным и пытались его вразумить.

Как отличить правильную политику от неправильной? По ее результатам, а не по красивым резонам и словесам ее обрамляющим. Ибо сказано в Писании:

"...Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые.

Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их." (Матфей 7:15-20).

Егор Холмогоров

Кстати вводить против России санкции на Илью Пророка это следующая по глупости идея после перехода границы в День всех святых в земле Российской просиявших.

Но жизнь есть и под санкциями, напоминает Валерий Зеленогорский:

К чаю. Санкции-шманкции.

Санкции-это бумеранг для миллионов простых американцев и европейцев, 86% россиян их даже не заметят.

Вот живет себе человек, все у него есть: хата, жена бывшая, мультиварка и поношенное авто.

Мир вокруг него прост и основателен, как Великая китайская стена.

Он всегда дома, ему кроме дома нигде неинтересно, он не был в Шри Ланка, не видел Кельнский собор, не стоял на ступенях лестницы на площади Испании и его не надо жалеть.

Ему хорошо в Калуге, его уважают на работе в супермаркете "Минутка", он читает "Тещин язык" и бесплатную газету "Из рук в руки", там он узнает все об окружающем мире, раз в неделю он ходит на рыбалку и в баню, из вредных привычек у него курение и храп, это не нравится его зазнобе Тамаре, но он не парится, она приходит вечером в пятницу, они пьют вино из черноплодки, потом они спят с элементами православного секса, а утром она уходит в свою хату и все.

Многие скажут, ну разве это жизнь, ведь в жизни много вкусного и прекрасного, включая далекие страны и женщины из стран азиатского дракона, как можно жить без супа из бычьих хвостов в Сан-Себастьяне, без стейков, без лобстеров и танцев на барной стойке.

Вы не поверите, нашему герою уже сорок восемь лет и он обходится без всего этого, он даже в Москве был всего один раз, на собачьих бегах в 1993 году, сразу после дембеля.

Умора была, собаки бежали за механическим "зайцем" и ни разу его не догнали.

Давайте не будем его жалеть, не надо думать, что ваша жизнь, полная путешествий и диких страстей намного лучше.

#Всюдужизнь.

Как выглядела эта жизнь, можно узнать из передачи "Международная панорама" сорокалетней давности. (А еще из нее можно узнать, что ее ведущий говорил голосом Владимира Путина).

Место передачи по центральному телевидению теперь занимает раздел "Международная панорама" на сайте ТАСС, где вчера была опубликована новость о том, что Германия "считает неприемлемыми экстерриториальные санкции США". "Об этом заявили ТАСС в МИД ФРГ", уточняет агентство. Комментаторам не удалось найти в немецких газетах подтверждения этой новости.

F*** you That's Why

вот интересно - где вы берете эту [ерунду] - ГЕРМАНИЯ НЕ ПРИМЕТ ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ САНКЦИИ США - МИД ФРГ - читаю уже 8 по счету газету немецкую там нет ни слова

Andrey Shipilov

А вот обратите внимание, на заголовок и на соотвествие заголовка тексту.

Ни должности лица, который сделал такое "официальное заявление нет", ни его фамилии, ни места, где было сделано заявление. А изо всех обстоятельств -- это было сказано только ТАСС на ушко, чтобы не дай бог никто больше не услышал.

Но не это главное. Главное, о том, что "Германия объявила санкции против России вне закона" напечатала уже куча изданий со ссылкой на ТАСС. Но сам ТАСС такой пурги ожидаемо не печатал.

Источник вброса - израильское издание NewsRu.

Я уже не в первый раз наблюдаю, что в последнее время все свои фейки они запускают не сами, а от имени якобы независимых иностранных изданий.

Но несмотря на призрак холодной войны, есть и поводы для оптимизма, считает​ Олег Пшеничный:

Суровые американские санкции после вторжения в Афганистан (и на фоне сбитого пассажирского лайнера) уже были в свое время.

Отличие в том, что тогда же началась не только гонка вооружений, но и кремлевская гонка на лафетах, - а эти пока что катаются на лыжах, ездят на рыбалку и глумливо улыбаются в телекамеры.

А другое отличие в том, что состояние тогдашней "оппозиции" несравнимо с нынешней. Тогда это были диссиденты-одиночки, почти закатанные в асфальт.

Сейчас есть тысячи и тысячи образованных и энергичных молодых людей, открыто выступающих против режима. И даже по сравнению с 2012 годом, их количество резко увеличилось, и будет увеличиваться каждый год. Думаю, это самое существенное отличие.