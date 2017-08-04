Фонд однокурсника Медведева подал в суд на Навального

Фонд "Соцгорпроект", возглавляемый однокурсником главы правительства России Дмитрия Медведева Ильёй Елисеевым, подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за фильма "Он вам не Димон".

Как сообщает РАПСИ, фонд попросил суд обязать Навального и ФБК опровергнуть фразы, которые содержат информацию, "не соответствующую действительности и порочащую деловую репутацию" заявителя. Истец считает, что в фильме-расследовании "Он вам не Димон" Навальный и ФБК указывают, что участок и дом стоимостью в 5 миллиардов рублей, которые бизнесмен Алишер Усманов пожертвовал связанному с Медведевым "Соцгорпроекту", являются взяткой.

Ранее "Соцгорпроект" предложил Навальному добровольно вырезать из фильма несколько фрагментов, но оппозиционер отказался.

В мае Усманов подал в суд на Навального. Иск бизнесмена был удовлетворен. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение. Навальный отказался выполнять решение суда.