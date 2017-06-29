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Навальный обжаловал решение суда по иску Усманова

Алишер Усманов (слева) и Алексей Навальный

Оппозиционер Алексей Навальный подал жалобу на решение суда по иску бизнесмена Алишера Усманова, поданного в связи с фильмом-расследованием Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон". Как сообщает РБК, в жалобе Навальный назвал решение об удовлетворении иска Усманова "незаконным и необоснованным".

Фонд борьбы с коррупцией в марте 2017 года опубликовал расследование о незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева. В расследовании, в частности, утверждается, что Усманов в качестве взятки передал подконтрольным премьер-министру структурам усадьбу стоимостью около 5 миллиардов рублей.

В мае Усманов подал в суд на Навального. Иск бизнесмена был удовлетворен. Оппозиционера обязали удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон", в которых упоминается о возможной причастности миллиардера к коррупции, а также опубликовать опровержение. Навальный отказался выполнять решение суда.

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