Глава ФСИН Кемеровской области отправлен под арест

Суд арестовал начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Константина Антонкина в рамках дела о коррупции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
По версии следствия, в 2012 году Антонкин потребовал от директора строительной компании земельный участок в обмен на контракт на разработку проектной документации для ремонта следственного изолятора.
В конце июля Счетная палата выявила неэффективное расходование почти 15 миллиардов рублей из средств, выделенных за последние десять на ремонт и строительство объектов ФСИН в России.
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