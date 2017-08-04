Глава ФСИН Кемеровской области отправлен под арест

Суд арестовал начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области Константина Антонкина в рамках дела о коррупции. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По версии следствия, в 2012 году Антонкин потребовал от директора строительной компании земельный участок в обмен на контракт на разработку проектной документации для ремонта следственного изолятора.

В конце июля Счетная палата выявила неэффективное расходование почти 15 миллиардов рублей из средств, выделенных за последние десять на ремонт и строительство объектов ФСИН в России.

