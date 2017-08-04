В Казани задержаны два волонтёра штаба Алексея Навального

В Казани задержаны два волонтёра избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Они стояли с разрешённым агитационным кубом в поддержку политика.
Как сообщили порталу "ОФД-Инфо" сами активисты, полицейские настойчиво попросили их поехать в отделение и забрали с собой куб. По словам волонтёров, перед этим их весь день снимали на видеокамеры сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом.
Пока о судьбе задержанных неизвестно.
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