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В Казани задержаны два волонтёра штаба Алексея Навального

Обыск в штабе Навального в Казани

В Казани задержаны два волонтёра избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Они стояли с разрешённым агитационным кубом в поддержку политика.

Как сообщили порталу "ОФД-Инфо" сами активисты, полицейские настойчиво попросили их поехать в отделение и забрали с собой куб. По словам волонтёров, перед этим их весь день снимали на видеокамеры сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом.

Пока о судьбе задержанных неизвестно.

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