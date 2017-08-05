В Иркутске задержаны 5 волонтёров штаба Алексея Навального

В Иркутске задержаны 5 волонтёров избирательного штаба Алексея Навального.

Двое проводили разрешённый пикет. Полиция изъяла у них листовки в поддержку Навального. Составлен протокол за агитацию вне избирательного периода.

Ещё трое сторонников оппозиционного политика, в том числе один несовершеннолетний, были задержаны около агитационного куба, который был изъят.

Как сообщает группа "Команда Навального.Иркутск" в сети "ВКонтакте", агитационные акции проходят еще в нескольких районах города. Туда стянуто большое количество полицейских.