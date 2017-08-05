В Швейцарии прекращено дело против экс-министра РФ Елены Скрынник

В Швейцарии прекращено уголовное дело против бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрынник.

Как сообщает швейцарская газета Blick, прокуратура заявила, что Россия не оказала правовую помощь следствию, поэтому не удалось обнаружить достаточных доказательств фактов отмывания денег.

Скрынник согласилась оплатить судебные издержки в размере 16 тысяч франков, а доступ к арестованным ранее её банковским счетам был восстановлен ещё в феврале.

Расследование против Скрынник было начало в Швейцарии в 2013 году, когда власти страны отнеслись с подозрением к поступлению на её счета 140 миллиона долларов в течение 5 лет.

В 2015 году швейцарская прокуратура арестовала свыше 60 миллионов долларов на счетах экс-министра в рамках расследования дела об отмывании денег. При этом Скрынник утверждала, что не имеет в Швейцарии никаких счетов.

В октябре 2015 года её исключили из "Единой России" за "дискредитацию партии и потерю связи с ней".

Елена Скрынник занимала пост министра сельского хозяйства в 2009-2012 годах. После отставки она уехала жить во Францию.