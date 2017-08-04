США представили в ООН проект резолюции о новых санкциях против КНДР

Соединённые Штаты представили в Совет Безопасности ОН проект резолюции об ужесточении санкций против Северной Кореи.

Как сообщают агентства со ссылкой на высокопоставленного дипломата ООН, ожидается, что голосование по документу состоится 5 августа и высока вероятность того, что и Россия, и Китай поддержат его.

Согласно тому же источнику, резолюция запретит поставки из КНДР угля, железа, свинца и морепродуктов, что лишит Пхеньян трети доходов от экспорта. Документ также запрещает увеличивать количество северокорейских рабочих в странах-участницах ООН, создавать новые и расширять уже действующие совместные предприятия с КНДР.

Для принятия резолюции по Северной Корее нужно, чтобы её поддержали как минимум 9 из 15 членов Совета Безопасности и никто из пяти постоянных его членов (США, Китай, Россия, Франция, Великобритания) не наложил вето.

Америка стала инициатором введения новых санкций против КНДР в ответ на два недавних запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Прежними резолюциями ООН Северной Корее запрещено иметь ядерную и ракетную программы, но она продолжает проводить ракетные испытания, вызывая резкое осуждение большинства государств.



