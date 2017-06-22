Серебренников просит зрителей подтвердить постановку спектакля

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников обратился к зрителям с просьбой подтвердить, что постановка спектакля "Сон в летнюю ночь" действительно состоялась. Об этом Серебренников написал в фейсбуке.

Режиссер обратился за помощью к зрителям после того, как накануне суд арестовал бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, которого обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он похитил деньги, выделенные на спектакль "Сон в летнюю ночь". На суде прокурор заявил, что спектакль не состоялся. А на представленные защитой доказательства – рецензии в СМИ – заявил "написать можно всякое".

"Нам всем нужна помощь в этой абсурдной шизофренической ситуации", – написал Серебренников. По его словам, постановка "Сон в летнюю ночь" была сыгран более 15 раз, в том числе в Париже. Очередная серия спектаклей запланирована на 3–8 июля 2017 года.

Алексей Малобродский стал третьим обвиняемым по делу о хищениях в "Седьмой студии", основанной Кириллом Серебренниковым. Ранее были задержаны бывшие гендиректор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева. По версии следствия, в 2011–2014 годах они похитили около 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства".

23 мая по делу о хищениях в "Седьмой студии" прошли обыски в московском театре "Гоголь-центр" и в квартире его основателя, Кирилла Серебренникова. Режиссера допросили в качестве свидетеля.