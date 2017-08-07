Заседание суда по делу Ахтема Чийгоза перенесено на 8 августа

Заседание суда в аннексированном Россией Крыму по делу одного из лидеров Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза перенесено на 8 августа в связи с возгоранием силового кабеля. Об этом изданию Крым.Реалии (проект Радио Свобода) сообщил адвокат Николай Полозов.

Российские власти обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков в феврале 2014 года. Обвинение запросило для него 8 лет колонии строгого режима. По данным прокуратуры, вина подсудимого полностью доказана.

Чийгоза задержали два года назад за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Сам он вину не признает. Правозащитный центр "Мемориал" считает Чийгоза политически заключенным.

