Вышел на свободу депутат Резник. Он был арестован за акцию 12 июня

В Санкт-Петербурге вышел на свободу депутат местного Законодательного собрания Максим Резник. Он провел в спецприемнике 10 суток за участие в антикоррупционной акции 12 июня. После освобождения Резник заявил, что он будет обжаловать свой арест и, возможно, обратится в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщило агентство "Росбалт".

Резника арестовали 28 июля. Тогда же суд оштрафовал его на 11 тысяч рублей. Депутата признали виновным в участии в несогласованной акции протеста и сопротивлении сотруднику Росгвардии при задержании. Сам Резник отрицает свою вину и считает, что все приговоры участникам митинга 12 июня на Марсовом поле в Петербурге направлены на устрашение активистов.

Фонд борьбы с коррупцией 2 марта опубликовал расследование "Он вам не Димон" об элитной недвижимости, которая, предположительно, принадлежит главе правительства России Дмитрию Медведеву. ФБК утверждает, что пример-министр получил имущество незаконно.

26 марта и 12 июня в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. На каждой из этих акций по все стране были задержаны более полутора тысяч человек.