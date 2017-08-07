Обвиняемому по "делу 26 марта" Дмитрию Борисову продлили арест

Басманный суд Москвы до 8 сентября продлил арест обвиняемому по "делу 26 марта" Дмитрию Борисову. Об этом сообщило интернет-издание "Грани.ру".

На слушаниях о продлении меры пресечения Борисову был задержан оппозиционный активист Ильдар Дадин – в ответ на решение суда он начал скандировать: "Позор путинским фашистам".

По версии следствия, Борисов во время антикоррупционной акции 26 марта дважды ударил ногой по голове полицейского. Активиста задержали 8 июня, на следующий день он был арестован.

Ранее по "делу 26 марта" были осуждены Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Юрий Кулий. В СИЗО помимо Борисова остаются Андрей Косых, Дмитрий Крепкин и Алексей Политиков.