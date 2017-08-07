В Орске открылся 70-й предвыборный штаб Алексея Навального

В городе Орск Оренбургской области открылся семидесятый предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального. Координатором штаба стал Руслан Исмагилов.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выдвижение оппозиционера на пост главы государства поддержали почти 600 тысяч человек. На его предвыборную кампанию граждане пожертвовали более 100 миллионов рублей, а в волонтёры записались около 135 тысяч активистов.

В последние месяцы сторонники Навального по всей России столкнулись с давлением и угрозами.