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В Орске открылся 70-й предвыборный штаб Алексея Навального

Алексей Навальный

В городе Орск Оренбургской области открылся семидесятый предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального. Координатором штаба стал Руслан Исмагилов.

Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Выдвижение оппозиционера на пост главы государства поддержали почти 600 тысяч человек. На его предвыборную кампанию граждане пожертвовали более 100 миллионов рублей, а в волонтёры записались около 135 тысяч активистов.

В последние месяцы сторонники Навального по всей России столкнулись с давлением и угрозами.

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