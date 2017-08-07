Исполняется 9 лет с начала российско-грузинской войны

Исполняется девять лет со дня начала российско-грузинской войны. Вооруженный конфликт, названный "пятидневной войной", начался в первые минуты после полуночи 8 августа. ​

В ночь на 8 августа грузинская артиллерия обстреляла Цхинвали, после чего грузинские войска попытались установить контроль над Южной Осетией. На помощь южно-осетинским вооруженным формированиям пришла Россия, президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по "принуждению Грузии к миру". Боевые действия продолжались до 12 августа. Грузия в этом конфликте потеряла 412 человек, с российской стороны погибли 67 военнослужащих.

Конфликт имел значительные геополитические и экономические последствия. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве "независимых государств", а 2 сентября Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией.

Восстановление территориальной целостности Грузии по-прежнему входит в тройку самых актуальных вопросов, которые волнуют население Грузии. Таковы результаты опросов, которые регулярно проводит в Грузии американская неправительственная организация – Национально демократический институт (NDI). Так, говоря о наиболее болезненных темах наряду с рабочими местами (52%) и нищетой (31%), в июне 30% участников опроса NDI назвали отторженные территории. Далее следовали инфляция (28%), доступное здравоохранение (25%) и пенсии (22%).

Грузинские власти и многие западные государства продолжают настаивать на том, чтобы Россия отказалась от признания "независимости" грузинских регионов. В тексте федерального бюджета США на текущий финансовый год есть пункты, запрещающие оказывать поддержку странам, которые признали независимость оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона. Об этом сообщает "Голос Америки".