Криминалисты Орла не нашли экстремизма в листовках Навального

Полицейская экспертиза не выявила признаков экстремизма в агитационных материалах, изъятых из штаба Алексея Навального в Орле. Фотокопия заключения опубликована на сайте оппозиционера.
Авторы экспертизы подчеркивают, что листовки и плакаты содержат негативную оценку действующей российской власти – президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева и группы лиц, названных "друзьями Путина".
Обыск в штабе Навального в Орле прошел 5 июля. Аналогичные мероприятия проводились еще в нескольких городах России и зачастую заканчивались задержанием волонтеров, участвовавших в "Агитационном субботнике Навального".
Самого оппозиционера и его соратников оштрафовали за эту акцию – суд признал ее "скрытой формой публичного мероприятия".
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