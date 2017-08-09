Во Франции задержали подозреваемого в нападении на военных

Полиция Франции задержала подозреваемого в нападении на военных в пригороде Парижа. Как сообщает агентство Франс-Пресс, он был ранен во время перестрелки с полицейскими. По данным немецкого агентства DPA, злоумышленника задержали на автотрассе, ведущей от Парижа на север Франции. Задержанному 37 лет, других подробностей о нём полиция пока не сообщает.

Нападение на военнослужащих в парижском пригороде произошло в четверг утром. Пострадали шесть человек, двое из них — в тяжёлом состоянии. По словам очевидцев, автомобиль стоял у казармы и дожидался выхода военных. Местные власти назвали атаку спланированной. Расследованием нападения занимается антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.

За последние два с половиной года во Франции произошла серия терактов, погибли в общей сложности более 200 человек. В стране повышены меры безопасности. Нередко нападавших сложно отследить заранее, поскольку они действуют в одиночку.

В июле парламент Франции продлил режим чрезвычайного положения на полгода. Чрезвычайную ситуацию ввели после серии терактов в Париже в ноябре 2015 года. Французские власти намереваются отменить режим ЧС после расширения полномочий полиции и спецслужб.