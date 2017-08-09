Участника акции 26 марта Андрея Косых приговорили к 4 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил участника антикоррупционной акции 26 марта Андрея Косых к четырем годам колонии. Об этом сообщила "Медиазона".

Косых признали виновным в применении насилия к полицейским. По версии следствия, обвиняемый во время акции протеста 26 марта в Москве ударил двух сотрудников полиции: одного по шлему, другого – в голову.

Косых, выступая сегодня в суде с последним словом, попросил прощения у пострадавших. Обвиняемый отметил, что он "был не в себе" из-за "жестких задержаний" и пытался защитить от полицейских других участников протеста.

По "делу 26 марта" осуждены уже три человека: Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии-поселения, Александра Шпакова приговорили к полутора годам лишения свободы, Станислава Зимовца – к двум с половиной годам.

Приговоров по "делу 26 марта", помимо Косых, ожидают Дмитрий Крепкин, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков.