Обвиняемый по "делу 26 марта" Крепкин отказался признавать вину

Участник антикоррупционной акции 26 марта в Москве Дмитрий Крепкин отказался признавать вину по делу о нападении на полицейского. Об этом сообщила "Медиазона".

32-летнего Крепкина обвиняют в том, что он якобы "пнул" сотрудника полиции по ноге. По словам самого активиста, он пытался вступиться за одного из участников акции протеста. В этот момент на него замахнулся полицейский, в ответ Крепкин ударил по его дубинке.

Во вторник в Терском суде Москвы началось рассмотрение по существу дела в отношении Крепкина. Ранее по обвинению в "применении насилия к полицейским" на акции 26 марта были осуждены Станислав Зимовец, Александр Шпаков и Юрий Кулий. В СИЗО, помимо Крепкина, остаются Андрей Косых, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков.

Правозащитный центр "Мемориал" ранее признал Дмитрия Крепкина политическим заключенным.