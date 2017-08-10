Суд в Барнауле прекратил дело против координатора штаба Навального

Суд в Барнауле прекратил производство по административному делу координатора местного штаба Алексея Навального Артёма Косарецкого. Об этом "Медиазоне" сообщил сам Косарецкий.

Активиста обвиняли в неповиновении сотруднику полиции. По словам Косарецкого, на согласованном пикете у агитационного кубаон не взял из рук полицейского бумагу о "недопущении экстремизма".

Координатора штаба Навального в Барнауле задержали 9 августа, когда он пришёл по вызову следователя как потерпевший по делу о нападении. На выходе из кабинета дознавателя его задержали, составили административный протокол иотвезли в суд.

В конце июня на Косарецкого напали с ножом, когда он шел в администрацию города, чтобы согласовать митинг. По подозрению в нападении задержаны два человека.

В последние месяцы сторонники Алексея Навального, который намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году,столкнулись с давлением и угрозами. На штабы оппозиционера, которых уже 70, совершают нападения, блокируют, обыскивают, изымают оргтехнику и материалы в поддержку оппозиционного политика. Активистов задерживают и арестовывают под различными предлогами.