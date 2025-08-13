Неудобная смерть. Россия прощается с режиссером Юрием Бутусовым

Трагическая смерть Юрия Бутусова, одного из самых любимых публикой российских театральных режиссеров, вызвала не только волну соболезнований и воспоминаний о нем, но и заставила изворачиваться российскую пропаганду и сотрудничающих с властями театральных функционеров. Бутусов уволился из театра Вахтангова и уехал из России в ноябре 2022 года из-за несогласия с войной против Украины. Некоторые актеры, которых он прославил своими постановками, стали настоящими рупорами российского милитаризма. Пока они молчат о случившемся, государственные СМИ, которые не могут игнорировать смерть столь популярного в народе человека, пытаются показать, как ухудшилась жизнь режиссера в эмиграции.

Юрий Бутусов трагически погиб, отдыхая с семьей в болгарском курортном городе Созополь. Ему было 63 года. Август 2025-го можно смело назвать "черным" для российского театра: всего неделю назад в Москве умер художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов.

В отличие от Юхананова, который до последнего продолжал жить и работать в России, избегая конфликтов с властями, Юрий Бутусов, многократный лауреат премии "Золотая маска" и человек, фактически сделавший звезд первой величины из таких актеров, как Константин Хабенский, Михаил Пореченков и многих других, не смог смириться с происходящим в стране и эмигрировал во Францию.

"Наш мир разрушен, я ощущаю разруху. Я не могу это принять. Я не могу это простить. Я не принимаю это надругательство над самим собой. Почему состоялся отъезд? Я думаю, ответ такой: я не разрешаю с собой так поступать. Я не могу размахивать кулаками, я миролюбивый человек, но я не хочу позволять так над собой издеваться. Я принимаю это сложное решение – уехать, потому что я хочу оставаться человеком. Я хочу жить, и для меня это пересечение границы, это попытка остаться живым. Я почувствовал, что если я приму это, я буду мертвый", – говорил Бутусов в своем первом большом интервью после отъезда. Теперь над этими его словами насмехаются Z-блогеры.

Юрий Бутусов Родился в 1961 году в Гатчине. В 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Дипломная работа "В ожидании Годо", выпущенная в Театре на Крюковом канале (1996), сделала Бутусова знаменитым: она получила сразу две премии "Золотая маска". В Москву Бутусов приехал по приглашению Константина Райкина – для постановки спектакля "Макбет" в "Сатириконе". Он выпустил там ряд заметных работ: "Ричард III", "Чайка" и "Р". В 2011 году стал лауреатом премии "Золотая маска" за спектакль "Чайка". Вернулся в театр им. Ленсовета в 2011 года в качестве главного режиссёра театра. С 2017 до 2018 года — художественный руководитель театра имени Ленсовета; уволился из-за конфликта с учредителем театра — петербургским комитетом по культуре. В открытом письме он заявил, что его дальнейшее пребывание в должности худрука "представляется не просто нецелесообразным, а невозможным и бессмысленным". В сентябре 2018 года приглашён на должность главного режиссёра Театра имени Евгения Вахтангова. В сентябре 2020 года набрал свой первый режиссёрский курс в ГИТИСе. В 2022 году уволился из театра, уехал из России и поселился во Франции.

В Москве и Санкт-Петербурге около театров, где работал режиссер, после его смерти возникли стихийные мемориалы, к которым люди несут цветы и записки.

Прощание с Юрием Бутусовым состоится в Москве, затем тело кремируют и похоронят в Санкт-Петербурге. Об этом российскому государственному информагентству ТАСС сообщила вдова режиссера Мария. Как пишет театральный журналист Вячеслав Герасимчук, ни один из московских театров "как будто оказался не готов принять церемонию прощания": "В театре Пушкина очередной ремонт, у Сатирикона нет театра, в Вахте лакируют полы. По этим же причинам никаких вам официальных мемориалов. Полы лакируют! А Бутусова вспоминают за пределами театра – на улице". В итоге, по предварительной информации, прощаний с режиссером будет несколько: одно состоится 14 августа в столице Болгарии, Софии, другое - 16 августа в Центральной клинической больнице в Москве, а гражданские панихиды пройдут в четверг в Риге и Вильнюсе.

Несмотря на антивоенную позицию Бутусова, соболезнования семье режиссера выражают многие его коллеги, работавшие с ним в России. "Умер, погиб мой великий, гениальный товарищ. Мой, могу ли сказать, друг? Не знаю. Мой невыразимо важный для меня, для всех нас, очень близкий, необходимый человек. Мой любимый мучитель. Мой жестокий и нежный оппонент. Предмет моих бесконечных размышлений, сомнений, восторгов, раздражений и споров", – пишет Константин Райкин на сайте "Сатирикона".

Посвятила пост Юрию Бутусову и актриса Ольга Литвинова, жена Константина Хабенского. В В 1996 году Хабенский и Михаил Пореченков, которым тогда было 24 и 27 лет соответственно, играли в дипломном спектакле Бутусова по пьесе Сэмюэля Беккета "В ожидании Годо" в Театре на Крюковом канале в Санкт-Петербурге. За эту постановку режиссер получил тогда сразу две "Золотых маски". "Юрий Николаевич, благодарю вас всем сердцем", – написала Литвинова. Сам Хабенский, которого в 2023 году Владимир Путин наградил "Орденом почета", смерть режиссера не комментировал. Промолчал и Михаил Пореченков, еще в 2014 году ездивший в Донбасс и стрелявший из пулемета в аэропорту Донецка в жилетке с надписью "пресса", а после начала полномасштабного вторжения России в Украину выразивший готовность поехать добровольцем на войну.

Российские СМИ, не в силах игнорировать смерть фигуры такого масштаба, изо всех сил стараются не упоминать о несогласии Юрия Бутусова с происходящим в стране, а его отъезд в лучших традициях советских газет преподносить как ошибку, стоившую режиссеру карьеры.

"Его жизнь в эмиграции была радикально другой. И в бытовом плане, и в творческом. Жил с семьей в маленькой квартире (в Москве была трехкомнатная на Фрунзенской, которую он продал). Поменялось все: и театры, и залы, и зрители, и актеры, которые зачастую не знали русского языка. На западе (включая Литву и Латвию) за эти годы вышли три или четыре его постановки… Такого успеха, как в России, у его спектаклей там не было. Он очень переживал. Не говоря о том, что банально нужны были деньги: чужая страна, двое маленьких детей. Их надо кормить", – пишет о Бутусове "Комсомольская правда".

Единственным государственным СМИ, вспомнившим Бутусова без подобных рассуждений, стал телеканал "Культура": в день смерти режиссера в вечернем выпуске новостей на канале это событие стало четвертой по счету темой. О Бутусове вспоминали худрук Российского академического молодежного театра Алексей Бородин и директор театра Вахтангова Кирилл Крок. О том, что погибший уехал из России после начала полномасштабного вторжения в Украину, упомянуто не было.

Марина Давыдова

Моя ФБ-лента превратилась в один сплошной некролог. Мир, в котором жил когда-то, исчезает на глазах. Физически исчезает. Иногда его в буквальном смысле этих слов смывает волной.

Еще от смерти Бори Юхананова не удалось оправиться (и удастся ли?), а теперь Юра Бутусов… утонул. В одном из самых райских мест на земле. В божественном городе Созополь, где я знаю каждый уголок. Даже вымолвить все это трудно.

Театроведческие мысли потом. Если соберусь с ними. А сейчас в голове вертится только одно.

Он же в отличие от меня, например, мог спокойно оставаться в России. Он был не только обожаем публикой и отмечен несчётным количеством «Золотых Масок». Он, хотя никогда и не прогибался под власть, по какой-то непонятной логике пользовался ее благосклонностью. «Подковерки» не трепали его имя. Он был назначен фактическим преемником Римаса Туминаса в жирнющем Театре Вахтангова с его огромными бюджетами и ловким директором. Мог бы жить себе в Москве и работать. Не в Вахтанговском театре, так в другом. Ему бы подыскали.

Осторожничал бы, конечно, но и лица не терял. Ставил бы спектакли с намеками на то, что в датском королевстве все очень неладно. Никто не бросил бы в него камня. Все вокруг говорили бы, что он спасает театральное дело. Сбегались бы на премьеры. Обожавшие его ученики радовались бы, что его учитель с ними.

Он был человеком с какой-то невероятно обостренной совестью

Но он был человеком с какой-то невероятно обостренной совестью. Бросил разом все! Уехал в эмиграцию с любимой женой и двумя детьми – фактически в никуда. Не зная языков! Без очевидных европейских связей. Безо всякой надежды обзавестись театром, который хоть как-то соответствовал его размаху. Это было трудно, болезненно, травматично.

Это не была вынужденная эмиграция.

Это был его нравственный выбор!

Он просто физически не готов был дышать отравленным воздухом.

Я – каюсь – не могла предположить в нем такой решимости. Иногда человек силен и даже громогласен в творчестве, но в жизни как бы сказать… договороспособен.

Но у Юры вся боль и все отчаяние, которые он выплескивал в спектаклях, были настоящие внутренние. Он ничего не имитировал. Буквально – ставил, как жил. Честно! Бескомпромиссно! Стихийно! Бесстрашно!

Еще одна важнейшая часть нашего театрального материка исчезла. Еще один невероятный человек!

Вечная память вам, Юра!

Сергей Медведев

Абсолютная свобода. Финал бутусовской "Чайки" в "Сатириконе" с режиссером на сцене в отвязном, безотчетном танце. А мне Бутусов запомнился "Гамлетом", который он привез из Ленсовета в МХТ двадцать лет назад с питерскими звездами 'Улиц разбитых фонарей" Хабенским, Пореченковым, Трухиным, и это был единственный в жизни спектакль, на который я ходил три раза подряд, на все три московских представления, так он захватывал дух и воображение, такая в нем была абсолютная свобода. Потом каждый выбрал свою дорогу -- Хабенский теперь худрук МХТ, а Бутусов снова выбрал абсолютную свободу и уехал в марте 22го -- по сути, в неизвестность. Его гибель в водной стихии трагична и случайна, но в то же время символична, как у Йозефа Кнехта из "Игры в бисер", и он навсегда останется в этом безбрежном пространстве абсолютной свободы. Спасибо, и прощайте.

Алексей Злобин

- Это правда?

- Откуда инфа?

- Телеграмм канал.

- Похоже правда. Да, звенят повсюду. Пишут – утонул - отбойная волна.

- Какой ужас…Господи…

Однокашники...

Думал о нем на днях, вспоминая, как он выпрыгивал в «Чайке» на сцену и орал рок. Тогда меня мутило от крика, а сейчас я думал: какой голос вообще должен нынче быть у режиссера, чтобы услышали. Но мысль промелькнула довольно быстро.

Последняя встреча - в Шереметьево, ночная. Он шел с рейса с женой и ребенком в коляске. Пожали друг другу руки, обменялись обновленными контактами, их забрало такси.

Однажды давно воскресным утром встретились на Тверской: он шел во МХАТ, а я в Косму - каждый в свой храм. Заговорили об актуальности или тщете театра, как способа высказывания. На углу у магазина «Москва» под водосточной трубой лежал большой таракан, я глупо пошутил: «Смотри, Юра, он тоже усатый». Юра усмехнулся, расстались.

Я все годы чувствовал его параллельно, в легком споре и оценочных формулировках:

*Юра не знает, зачем в мировой драматургии нужны женщины: что Агафья Тихоновна в «Женитьбе», что Мария в «Войцеке» - не понял.

*⁠Юра всегда замирает за шаг до раскрытия темы. На многих его спектаклях, я догадывался, о чем и как это нужно было делать…

Но эти догадки были драгоценны, и без Юры они бы не пришли.

Счастливая режиссерская судьба, обусловленная, взрослым выбором ещё при поступлении в институт - он бешено и неутомимо работал. И был самым мощным в потоке, да и до-после тоже. Юра - вторая стипендия имени Мейерхольда - вручалась раз в год лучшему студенту-режиссеру.

Первую получил Олег Дмитриев (ум. в 2019) с курса Додина, третью – я.

И был рад, что это нас как-то связывает с Юрой. Однажды на круглой лестнице в ЛГИТМиКе, уже долго после выпуска встретились, я работал у Германа, Юра – в театре Ленсовета у Пази:

- Лёша, думаю, не уйти ли в кино?

В этот момент он мне показался похожим на Тарковского и мелькнула мысль: «Такой же жесткий».

Уехал от подлости, от безвоздушья, от зашкаливающей лжи

Пази их взял всей командой «В ожидании Годо». Это и слепило из всех – Хабенского, Пореченкова, Трухина. Но самым талантливым был Андрей Зибров – его судьба не сложилась, странно. Никто не помнит спектаклей Пази, но этот его поступок – дать крышу Юре и его команде – лучший режиссерский ход прекрасного человека. И благородно – будучи главрежем, он не побоялся конкуренции. А Юра, конечно, его сразу затмил. Но ревности не было - красивый человек. Юра утонул в Болгарии, в Созополе. Пази умер в гостинице в Софии – странное сближение.

Уехал из-за войны - от подлости, от безвоздушья, от зашкаливающей лжи, от их всевидящего глаза, ушей и красных шишей. Финал трагический, но итог огромный – умер большой режиссер, ищущий, настоящий, лучший!

Inna Stepanova

По ощущениям, театр погиб сегодня, Юрий Николаевич, а вас, как пишут многие, забрало море, утащила волна. Этот финал, как будто, придуман вами - забрало море, утащила волна..

Дурацкий финал, учитель! И сердце в клочья.

Легкого перехода в реальность, в которой вам будет легко и так, как вы хотите.

Царствие Небесное, нервный и честный гений!

Люблю вас и благодарю за всё!

Наталья Ртищева

Погиб режиссёр Юрий Бутусов. Утонул. Один из любимейших. Одни из сильнейших впечатлений в театре. До озноба, до болезни. Бутусов - это находить один-единственный уникальный способ волновать зрителя. Брать вчера, но быть сегодня. Бить в лоб, но попадать в сердце. Находить самые сильные, до ломоты в костях, формы выразить боль, рассказать об одиночестве, о стране. Неврастеничный, буйный, громкий, танцующий, поющий, абсолютно театральный, Бутусов заставлял актеров ходить по сцене как по минному полю. Двадцатиминутная лихорадка с тифом Серафимы Корзухиной под стук разгоняющегося поезда в «Беге» театра Вахтангова - неизлечимое театральное впечатление. Так меня никогда не морозило. За двадцать минут - все про революцию в России, исход людей в Константинополь, в Париж - худшее из странствий. Болезненное русское ощущение утраченной родины, снега в Петербурге. Очередное странствие за тридевять земель с мечтами о великой судьбе, уход из дома, испытания, возвращение, смерть - «Пер Гюнт». Евгения Крегжде, поющая Пиаф, и дуэт Сергея Волкова и Павла Попова - атомное безумие до трясучки и смертельная боль. И «Чайку» так никто не ставил с имением, заставленным корзинами похоронных цветов, где люди живут в ожидании виселицы. Или любимейшее «Р» в «Сатириконе» с мертвой тушкой птицы-тройки, где они вместе с драматургом Михаилом Дурненковым обострили пьесу Гоголя «Ревизор» до гражданского стыда. Бутусов был электрическим режиссером. На его вольтах выросло поколение, навсегда «покалеченное» театром. На его спектаклях можно изучать диагноз театрального человека - навсегда заболеть и не вылечиться. Он предложил эту одну-единственную болезнь театрала - смертельную и неизлечимую. Даже в его смерти есть равное мощи его таланта - быть сбитым волной, затянутым в бездну. Его странствия за тридевять земель завершены под удары разогнавшегося поезда и стук разбитых сердец. Среди них - мое.

Ираклий Хинтба

Ушел из жизни Юрий Бутусов, выдающийся русский режиссёр - утонул в Чёрном море в болгарском Созополе. Это трагическое известие не укладывается в голове тех, кто видел хотя бы один спектакль Мастера. Эти спектакли наполнены яростью жизни, её буйством, в них проступают бездонные глубины и бесконечные высоты человека. Сам Юрий Бутусов был воплощением и источником этой безудержной, обжигающей энергии, его уход в 63 года кажется чей-то злой шуткой. И сколько прекрасных ожогов души, ума и сердца получено на его спектаклях, как прекрасно было осознавать, что этот человек еще может создать миры, в которых ты вновь ощутил бы себя думающим, остро чувствующим, искренним, ранимым, бессмертным... Вечная память. И как символично, что именно сегодня в нашем театре ученик Юрия Бутусова Роман Кочержевский приступил к работе над пьесой А.П. Чехова"Чайка" - одной из ключевых в творческой биографии Мастера.

Sergey Nikolaevich

Август, Болгария, пляж… Говорят, что это было «отбойное течение». Это когда ни в коем случае нельзя грести обратно к берегу, а надо плыть вдоль него, чтобы течение не засосало, не закрутило, не обессилило окончательно…. Юра был такой спортивный. Крепкий. Мог танцевать часами напролет. Ну как же так? Отбойное течение…

С отъездом из России в марте 2022 года в его жизни поменялось все: страна, где он поселился, подмостки и залы, где репетировал, актеры, которые зачастую не знали русского языка, а потому без переводчика было не обойтись…

И тем не менее, Бутусов работал, боролся, бился. Не сдавался. Снова шел репетировать. По большему счету, ему ничего больше было не надо и не особенно интересно. «Репетиция - любовь моя!». Кажется, это одна из немногих книг, которую он захватил с собой в эмиграцию. Так раньше брали в дальние странствия семейный Псалтырь или Библию. Книга Анатолия Васильевича Эфроса и была главной театральной библией Юрия Бутусова. А ее название – Символ Веры и просто руководство к действию.

У меня была с ним одна большая беседа на фестивале Bytusov Fest, который организовал продюсерский центр SNAMI в Таллинне. О, это было непросто! ЮН не особо скрывал, что любое интервью требует от него немыслимых усилий и нервов. На публичный разговор ему надо было долго настраиваться, как настраивают старые рояли перед концертом в консерватории. Но в Таллинне его первый выход получился эффектный. Вначале появилась коляска с двухлетней девочкой, потом в проеме лифта возникла молодая рыжеволосая сияющая жена Маша, следом за ней сын Серафим - ангелической внешности мальчик шести лет. И только после того, как семейство торжественно покинуло кабину лифта, показался сам Юрий Николаевич Бутусов.

Я подумал, что надо бы им в таком составе выйти и к публике BUTUSOV FEST, но ЮН, будто прочитал мои мысли и поспешил заверить, что дети недолго и тихо посидят в зале, а потом вместе с мамой удалятся в фойе и будут там ждать окончания нашего public talk. На том и порешили.

Не хочу сейчас воспроизводить наш подробный двухчасовой разговор. Есть видео. Самые главные впечатления. Конечно, Бутусов был актером. И актером первоклассным. Недаром в свое время он так хотел поступить на актерский. Но его не взяли. Кстати, первым разглядел и почувствовал в нем будущего режиссера Лев Абрамович Додин. Но актер в нем никуда не делся. Бутусов знал, что на публике обязан быть заразительным, что зритель не должен скучать, слушая его размышления и воспоминания.

Теперь я понимаю, зачем он выходил на сцену в «Макбет. Кино» и в «Чайке», где танцевал вместе со всеми. Надо же куда-то было девать эту бешеную энергию, эту нерастраченную актерскую ярость и жажду игры!

Но самое интересное было присутствовать при рождении образов, которые возникали в процессе нашего разговора. Мы как будто вместе с ними заглядывали во тьму колодца, о дно которого с грохотом ударялось ведро, а потом с превеликим трудом вытаскивали его. Живая вода воспоминаний. Тут и Гатчина, где прошло детство, и бесконечные его поступления в ЛГИТМИК , где он был самый старший на курсе - 29 лет. И первый громкий успех, когда о нем все заговорили - «В ожидании Годо» с Хабенским, Трухиным и Пореченковым.

«У нас были прекрасные пять лет», - мечтательно скажет ЮН. А потом все рассыпалось, распалось. И новый круг воспоминаний - Константин Райкин, «Сатирикон», первые штурмы Москвы…

И каждый рассказ как маленькая новелла о Жизни и Смерти. И каждое имя, возникавшее в ходе разговора, становилось поводом для мемуарного эскиза, впечатляющего наброска, устного портрета. Сколько же потрясающих людей было в его жизни! И столько поразительных совпадений!

Он рассказал мне, как впервые прочитал рецензию Аси Волошиной на его «Утиную охоту» в Болгарии и обалдел. Неужели это все он поставил? Или как играл ее монопьесу «Мама» в Театре Ленсовета. Монолог женщины, умирающей от рака. Десять страниц обжигающего текста, под конец которого нельзя было не задохнуться от слез. «Мама… мама…» Ася, как и Бутусов, уехала после 24 февраля 2022 года. В своей жизни она поменяла все, включая имя. Теперь она Эстер Бол.

Или Римас Туминас, который позвал ЮН в Театр Вахтангова, когда тому пришлось уйти из Ленсовета. Великодушный жест мэтра, старшего товарища по профессии. Притом, что они очень разные. Но им удавалось сохранять почтительный нейтралитет на заминированной территории одного театра. Бутусов смешно показал, как молча сидели и курили три великих литовца - Туминас, Латенас и Яцовскис. И лишь изредка перебрасывались друг с другом словами на непонятном никому литовском языке. Три чужака, три иностранных агента литовского театра, хотя тогда еще не было этого термина. И точно так же Туминас молчал, когда уже после всего ЮН вместе с семьей заехал к нему на хутор по дороге на свою новую локацию, как принято теперь говорить.

Римас не любил лишних слов. «Как хорошо поговорили!» - одобрительно восклицал он, допивая послеобеденный кофе.

У Туминаса был большой яблоневый сад. Он обожал свои яблони. Наверное, с ними он был чуть разговорчивее. И эти пахучие осенние яблоки, и бутыли с домашним соком и сидром, которыми Римас щедро забил им багажник, - все эти дары его последней осени Бутусов увез с собой в Ригу.

А в прошлом декабре он получил от Римаса еще один привет: спектакль «Розенкранц и Гильденстерн», который Бутусов поставил в Вильнюсе, пригласили во Францию, в театр Les Gemeaux, где буквально за год до того гастролировал театр Гешер с предпоследним спектаклем Туминаса «Анна Каренина». И опять так все странно сошлось и совпало - эта сцена, небольшой, но вместительный зал, скромный пригород, откуда каждый вечер Римас сбегал, чтобы попрощаться с Парижем.

Мы почти не успели поговорить с ЮН о новых спектаклях и планах.

Самое важное открытие, которое сделал Бутусов уже здесь, в эмиграции - необязательно всю дорогу жить одним только театром. Есть еще и другая жизнь. И ее тоже надо уважать, находить для нее время и место в душе. Раньше он совсем этого не умел. А потом смирился. И даже находил в этом кайф. Наша беседа называлась: «Я не должен знать, что будет со мной завтра».

Под конец блиц. Я начинаю фразу, а Бутусов должен ее продолжить.

- Образ счастья для меня…

- Аэропорт.

- Я никогда не выхожу из дома…

- Без плейера

- У меня лучше всего получается?

- Репетировать…

- У меня хуже всего получается?

- Репетировать.

- Я чувствую себя дома…

- В театре.

- Мой самый смелый поступок

- Отъезд из России в 2022 году.

- Я хотел бы о себе прочитать …

- В эпитафии? - ехидно уточняет Бутусов.

- В газете, в интернете… - смеюсь я.

- «Он старался никогда не врать».

Или вот еще одна из любимых его максим: «Если в театре ты не делаешь усилия, значит, это не театр». Или: «Я чувствую воздух за окном». Это ведь не только про себя, но и про Театр, который он создавал много лет на разных площадках, а потом уже в разных странах.

Он чувствовал движение воздуха на сцене и в жизни, но не знал, что такое «отбойное течение».