"Великая отечественная поездка". Сторонников Путина привезли в Украину

Чешский режиссер Робин Квапил попытался переубедить соотечественников, которые под влиянием российской пропаганды сомневаются в реальности ужасов войны в Украине, и показать им жестокую правду. Его документальный фильм "Великая отечественная поездка" стал попыткой изложения неопровержимых фактов агрессии России и военных преступлений российской армии. Но удалось ли ему изменить мнение сторонников Путина? Украинская служба Радио Свобода рассказывает подробности этого социального и творческого эксперимента.

Иво, Петра и Никола – чехи, которые считают, что мейнстримные медиа придумывают "ужастики" о войне в Украине. Их представление о конфликте можно емко сформулировать так: "Запад загнал Россию в угол, и Путину ничего не оставалось делать как напасть".

"Сегодня показывать пальцем на Россию и говорить, что она является агрессором и виновата, крайне тупо", – считает Никола. По профессии он фермер и произносит эту фразу в начале фильма.

Режиссер Робин Квапил рассказывает, что год назад у него возникла идея показать войну в Украине без цензуры и постановочных кадров тем гражданам Чехии, которые в нее не верят. Так и началась работа над фильмом. "То, что это будет жестоко, было заметно уже на этапе подготовки. Например, когда мы оказались в отделении детской онкологии одной из больниц Киева через несколько часов после обстрела российскими ракетами. Нашей целью было показать, на что способен российский режим в Украине – всем, кто до сих пор в это не верит. Показать, что нет никаких причин думать, будто это не может случиться с нами", – говорит Квапил.

На английском языке фильм называется чуть иначе – "Измени мое мнение" – и это с большей прямолинейностью указывает на цель, которую поставил перед собой режиссер. Наверное, именно это и стало его ошибкой, которую он частично признает в эпилоге фильма. Оказалось, что ошибочно исходить из того, что за пророссийскими взглядами некоторых жителей Чехии стоит исключительно неосведомленность. Хотя и она тоже.

"Я получаю [новости] из интернета. Но не всегда проверяю, правда ли это", – признается Иво и добавляет, что не всегда может изменить мнение, даже если узнает, что это фейк.

Название фильма "Великая отечественная поездка" – аллюзия на язык советского времени. И она не случайна, хотя бы из-за одного показательного момента в фильме.

Когда герои ленты отправляются в свое путешествие, до пересечения границы с Украиной, дочь чешских коммунистических функционеров Петра предлагает вместе спеть какую-то песню. Никола и Иво уступают ей право выбрать первой, и через несколько секунд Петра затягивает: "Союз нерушимый республик свободных…". Это гимн СССР, мелодия которого с частично измененным текстом сейчас является гимном России.

Есть определенная ирония в том, что в Украине, куда согласилась отправиться Петра, за публичное исполнение гимна СССР ее могут оштрафовать, согласно закону об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Да и в Чехии воспроизведение этой мелодии тоже скоро может оказаться вне закона – за соответствующую поправку уже проголосовала нижняя палата парламента.

Пение Петры вызвало смех в кинотеатре во время показа фильма, ведь выбор песни красноречив и может свидетельствовать о симпатиях одной из героинь фильма – не только на эмоциональном, но и на культурном уровне, и, следовательно, о желании солидаризироваться с политикой страны-правопреемницы СССР.

Именно таких героев для фильма и искал Робин Квапил.

С чего начиналась работа над фильмом

Все началось год назад с поста в социальных сетях: "Считаете ли вы, что война в Украине – это выдумка? Уверены ли вы, что СМИ преувеличивают количество жертв и масштабы последствий так называемой "специальной военной операции" (так в России называют войну в Украине – Прим.РС)? Тогда приходите на кастинг – у вас есть шанс стать участниками нового фильма".

Иво, Петру и Николу выбрали из шестидесяти желающих участвовать в съемках. Все они из Праги через Харьков отправились в Донбасс.

"Процесс съемок был организационно чрезвычайно сложным. 20 участников съемочной группы находились на прифронтовой линии. Их приложения в телефонах, отслеживающие дроны и баллистические ракеты, пищали без перерыва, предупреждая об истребителях, летевших из России. GPS постоянно пропадал. Когда мы бежали, чтобы прятаться в метро, нам навстречу шли мамы с детьми – учащимися подземных школ. Харьков находится на расстоянии около 30 километров от границы с Россией. Хотя в кафе здесь можно позавтракать латте и тостом с авокадо, фоном для этого почти постоянно служат артиллерийские залпы. Я чувствовал большую ответственность за всю команду и огромное уважение к украинцам, которые пытаются в таких условиях выживать", – говорит продюсер фильма Якуб Дроцар из чешской кинокомпании Punk Film.

Героев фильма приводят в подземную школу для начальных классов, которая расположена под землей – в метро Харькова. Это удивляет чешских сторонников Путина. "Несмотря на постоянные тревоги и взрывы, они танцуют", – отмечает Петра. А Иво спрашивает у мальчиков-первоклассников: "Когда вырастете, вы хотите стать солдатами?"

Затем герои отправляются в харьковский район Салтовка, который интенсивно обстреливается с начала российского вторжения и где сегодня видны следы бомбардировок. Из Харькова герои фильма едут в Изюм. Увидев место массовых захоронений гражданских украинцев в сосновом лесу, кадры которого шокировали весь мир после освобождения города, Петре становится не по себе: "У меня странное ощущение. Я хочу уехать отсюда". Иво фотографирует могилы в Изюме. Петра потом подходит к Николе и говорит: "Я поняла, почему у меня было странное ощущение. Потому, что это фейк". Но ответа она не получает, видно, что у него другие впечатления от увиденного.

Общаясь с волонтером, герои фильма узнают, что российские солдаты насиловали украинских детей: и девочек, и мальчиков. Этот факт сильно поражает чешскую троицу. Однако впоследствии Иво находит, если не оправдание, то объяснение действий российских оккупационных сил: "Девушек, конечно, насиловать нельзя. Но если ты солдат, который не знает, будет ли он жить завтра, и ты видишь красивую женщину, то пусть так и будет".

Постепенно съемочная группа, а вместе с ней и зрители начинают понимать: может быть для того, чтобы те, кто верит российской пропаганде, все же изменили свое мнение о войне, одних только доказательств преступлений России недостаточно?

"Мы живем в мире, где зло может победить"

В конце фильма все герои практически без сомнений заявляют, что свою точку зрения не изменили.

Никола, который проявил едва ли не наибольшую эмпатию к страданиям украинского народа, подытоживает, что любая война – это плохо, поэтому ее необходимо завершать как можно быстрее и на любых условиях. Что касается этих условий завершения войны, то фильм Робина Квапила этой темы не касается. Нет в нем ничего о том, что принятие российских требований, в частности, о разоружении украинской армии, а также выводе подразделений ВСУ из четырех оккупированных ныне Россией областей, вероятно, не принесет мира, а может вместо этого отсрочить новые смерти и страдания.

Возможно, Иво, Петра и Никола так не считают. Их возможно пугает дальнейшая эскалация, но в фильме об этом ничего нет. В последнем акте "Великой отечественной поездки" становится понятно почему: команда во главе с режиссером разошлась во мнениях с героями не из-за фактов, а из-за их интерпретации.

Почему доказательства жестокости российских войск в Украине, которые Иво, Петра и Никола увидели собственными глазами, не помогли изменить их мнение о природе войны в Украине? Ответить на этот вопрос пытались во время дискуссии в Праге, организованной после показа фильма.

В обсуждении участвовал психиатр Петр Пьоте, который сопровождал героев фильма во время поездки. Он объясняет это тем, что людям свойственно отказываться верить своим глазам, если то, что они видят, очень сильно противоречит их собственным представлениям о мире, разрушая эту картину: "То, как мы воспринимаем реальность, на самом деле зависит от того, какие представления у нас об этой реальности есть. Это называется подсознательной фантазией, она предшествует тому как мы интерпретируем реальность".

Однако это – лишь одна из версий. Пьоте считает, что у него не было возможности полностью проанализировать характер и внутренний мир героев, а поэтому делать категорические выводы не стоит. К тому же мы призываем и читателей этой статьи.

О том, что, анализируя факты о войне в Украине, можно прийти к противоположным выводам, свидетельствует финальный диалог в фильме. Сидя на ступеньках вместе с героями его документальной ленты, режиссер Роберт Квапил говорит: "Я узнал, что может существовать мир, в котором зло способно победить. И я могу себе представить сейчас… Если такие люди как Иво, Никола и Петра, которые после всего того, что они увидели, продолжат распространять нарративы жестокого режима, осуществляющего геноцид, и побеждать на свободных выборах на Западе (который может из-за этого стать слабее из-за своей трусливости), мы просто не будем жить здесь достаточно долго, потому что кто-то нас просто убьет".

"Я могу искренне подтвердить, мой коллега, что так и будет", – ответил Никола.

О том, как мировоззрение чехов меняет российская пропаганда, говорит министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, который также был на показе: "Фильм рассказывает о людях, находящихся в плену у российской пропаганды. Довольно интересно наблюдать как они справляются с реальностью жестокости войны. Но это не меняет их мнения. Я думаю, что окончательный вывод заключается в том, что это либо мы, либо они. Это довольно важно и очень хорошо подмечено режиссером".

Установить и обнародовать факты, и даже то, что человек становится свидетелем событий, в эпоху интернета и социальных сетей уже не является панацеей, утверждает исследователь Университета Джонса Хопкинса, британский журналист и писатель Питер Померанцев. Идентичность человека влияет на то, что он увидит и какие выводы сделает из своих наблюдений или дезинформации.

В одном из интервью Радио Свобода Померанцев сказал: "Мы находимся в состоянии поколенческого и экзистенциального конфликта с Россией и ее единомышленниками. Проблема не в том, что делать. Мы знаем, что делать. Проблема в том, что нет политического решения о том, что это важно. И пока не будет зеленого света, который покажет, что Россия является поколенческим вызовом, который нужно сдерживать и остановить – ничего серьезного сделано не будет".

Выступая в начале июля с лекцией в Праге, Питер Померанцев подчеркнул: "Нам необходимо признать, что все инструменты, которые у нас были до сих пор, не сработали. Такие благородные идеи, как фактчекинг – прекрасны, их в определенном смысле можно даже назвать одухотворенными, но они не имеют никаких шансов против пропаганды, подпитывающей чувство превосходства и неполноценности других… Ответом является не фактчекинг. Нужно работать с чувствами, с глубоким чувством отсутствия возможности действовать… Россияне побеждают, работая с эмоциями, идентичностью, травмой. Это соревнование не между информацией и дезинформацией, а между лидером культа и терапевтом. Оба они понимают, что такое человеческие травмы. С той только разницей, что лидер культа будет ими манипулировать, превращая людей в рабов, а терапевт постарается стимулировать людей говорить о них, в конечном итоге расширяя их возможности".