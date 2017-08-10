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Активиста "Другой России" из Ейска обвиняют в торговле оружием

Автоматы Калашникова, иллюстративное фото

Суд в Ростове-на-Дону арестовал члена незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрея Солодовникова, которого подозревают в хранении и сбыте оружия, полученного в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

Как сообщает интернет-издание "Медиазона", житель Ейска Солодовников приехал 8 августа в Краснодар для участия в митинге фермеров "Против беспредела Агрохолдингов в отношении землепользователей". После акции его задержали и поместили под арест на 30 суток.

По версии следствия, Андрей Солодовников, воевавший на стороне сепаратистов так называемой "ЛНР", вместе с двумя сообщниками привозил в Россию автоматы Калашникова и продавал их в Воронеже.

Члены "Другой России" связывают арест Солодовникова с его политической деятельностью – поддержкой протестующих фермеров и дальнобойщиков.

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