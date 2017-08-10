Евросоюз ужесточил санкции против Северной Кореи

Европейский Союз расширил санкции против Северной Кореи - за её ракетные испытания.

10 августа Европейский Совет объявил о внесении в санкционный список ещё 9 граждан КНДР и четырёх учреждений, включая северокорейский государственный Внешнеторговый банк.

В "чёрном списке" ЕС теперь 41-н северокорейский гражданин и 7 учреждений.

В пресс-релизе Европейского Совета подчёркивается, что Евросоюз выполняет все резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в ответ на развитие КНДР ядерных вооружений, других видов оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Кроме того, ЕС вводит отдельные ограничительные меры против Пхеньяна.

5 августа Совет Безопасности ООН единогласно одобрил ужесточение санкций против Северной Кореи в ответ на ее испытания межконтинентальных баллистических ракет. Пхеньян отверг решение международного сообщества, заявив, что оно нарушает ее суверенитет.

