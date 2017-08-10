Из списков на снос предложат исключить дома авторской архитектуры

Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы составил список из почти ста домов, которые могут быть исключены из программы "реновации" из-за своей архитектурной ценности.
Речь идет, в том числе, о нескольких "сталинках" на улице Руставели, четырехэтажном доходном доме на Каланчевской, а также ряде зданий на Варшавском шоссе и улице Ивантеевская. Ранее движение "Архнадзор" включило их в список зданий авторской архитектуры, который насчитывает более четырехсот построек, и предложило отменить снос.
Полный перечень домов, которые предлагается сохранить, будет направлен мэру Москвы Сергею Собянину. Предполагается, что они могут быть расселены и реконструированы.
В рамках программы реновации московские власти планируют к 2032 году снести более пяти тысяч домов. Большая часть из них – пятиэтажки.
Согласно принятому этим летом законопроекту, жильцы сносимых домов получат новые квартиры в тех же районах. Исключение составят жители Новой Москвы и Зеленоградского округа. В Москве неоднократно проходили акции протеста против реновации.
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