Прямая и явная северокорейская ядерная угроза

КНДР продолжает угрожать миру. 8 августа, после сообщений о способности Северной Кореи снарядить свои ракеты ядерными боеголовками, президент США Дональд Трамп заявил, что ответом станут "огонь и ярость". Тогда Пхеньян объявил о наличии "детального плана" запуска ракет в район американского острова Гуам.

10 августа президент США Дональд Трамп предупредил, что если Северная Корея продолжит конфронтацию, у неё будут неприятности, которые, как выразился президент США, "мало с кем прежде случались".

В твите президента Трампа отмечено, что его прежние предупреждения, адресованные Пхенхьяну, были "недостаточно жесткими" и что у режима Кимов есть основания "сильно понервичать", если он замышляет нападение на США или их союзников.

Зачем КНДР провоцирует атомный кризис? Обсуждают дипломат, историк, бывший посол России в Южной Корее Георгий Кунадзе и политолог, профессор Виктор Кувалдин.

Ведет передачу Михаил Соколов.