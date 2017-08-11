Правительство не будет строить дворец Деда Мороза

Правительство сократило финансирование федеральной программы "Культура России" на 46 миллиардов рублей. Таким образом, на нее потратят почти на четверть меньше запланированного бюджета. Как стало известно РБК, больше всего власти сэкономят на строительстве и реконструкции культурных объектов.

В частности, программа не будет финансировать развитие библиотек, музеев и архивов. Полностью отменено строительство 10 объектов. Среди них – дворец Деда Мороза в Вологодской области и дом танца ансамбля "Лезгинка" в Дагестане. Кроме того, отказались от планов реконструкции нескольких музыкальных учебных заведений и театров.

Работы планировалось начать в 2018 году. В Министерстве культуры отмечают, что вопрос о строительстве могут вновь поднять при обсуждении бюджета на будущие годы.



В июле партия "Яблоко" попросила Федеральную антимонопольную службу проверить информацию о картельном сговоре при госзакупках для Министерства культуры. В ведомстве проведение незаконных торгов отрицают.