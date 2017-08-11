Задержанного в Турции россиянина искал Интерпол

Задержанный в Турции россиянин Ренат Бакиев, которого подозревают в терроризме, находился в розыске Интерпола. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство "Интерфакс".

По информации журналистов, задержанному — 23 года, он родился в Татарстане. В России на Бакиева якобы заведено уголовное дело об участии в незаконных вооружённых формированиях за границей. Как рассказал собеседник агентства, Бакиева уже задерживали в Турции два года назад, но затем он был отпущен.

Об аресте россиянина накануне сообщили турецкие СМИ. По данным прессы, Бакиев планировал при помощи дрона сбить истребители США, которые базируются на военной базе Инджирлик. Он был задержан рядом с этой базой. Россиянина подозревают в принадлежности к запрещенной группировке "Исламское государство".

Близкая к президенту Турции Реджепу Эрдогану газета Sabah сообщила, что Бакиев еще до ареста был заочно приговорен к шести годам и трем месяцам лишения свободы. Официального подтверждения этой информации нет. Посольство России в Турции сегодня заявило, что турецкие власти пока не ответили на запросы дипмиссии по поводу задержания Бакиева.