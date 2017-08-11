Мессенджер Snapchat отказался выполнять требования Роскомнадзора

Владельцы мессенджера Snapchat не собираются выполнять требования российских властей о хранении данных пользователей и передаче информации ФСБ. Об этом представитель американской компании Snap рассказал Би-би-си.



Накануне Роскомнадзор отчитался о внесении Snapchat в реестр распространителей информации. Компания заявляет, что ведомство сделало это без их ведома и в одностороннем порядке. По словам представителей Snap, российские власти запросили у них "самую базовую контактную информацию", но не пояснили для чего.

По закону участники списка обязаны в течение шести месяцев хранить в России электронную переписку пользователей и предоставлять ее спецслужбам по запросу. Особенность мессенджера Snapchat в том, что сообщения и картинки удаляются с телефона вскоре после прочтения. В России приложение используют около 400 тысяч человек.



Ранее за отказ регистрации в реестре Роскомнадзор заблокировал сервисы Zello, Blackberry и Line. А внесенный в список Telegram отказался передавать данные спецслужбам. Согласно проекту приказа Минкомсвязи, власти смогут требовать от распространителей информации раскрыть личные данные пользователей, их круг общения и местоположение.