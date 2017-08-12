В МГУ появится национальная антидопинговая лаборатория

В Московском государственном университете имени Ломоносова начнет работать национальная антидопинговая лаборатория. Постановление правительства России о создании нового структурного подразделения было опубликовано в субботу.

В тексте документа отмечается, что лаборатория будет действовать независимо от российских органов власти. Утверждается, что ее сотрудники будут руководствоваться Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте от 19 октября 2005 года и российским законодательством.

Сроки начала работы национальной антидопинговой лаборатории в публикации не указаны.

В начале марта на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года президент Владимир Путин признал провал российской антидопинговой системы. Этому заявлению предшествовала серия допинговых скандалов, связанных с расследованиями о массовом применении запрещенных препаратов российскими спортсменами и вмешательстве Федеральной службы безопасности в работу с допинг-пробами. Деятельность российского антидопингового агентства была признана неэффективной.