На Кубани задержали организаторов лагеря феминисток

В Краснодарском крае полицейские задержали пятерых активисток, которые планировали провести феминистский лагерь. В полиции оказался и восьмилетний ребёнок. Об этом сообщил "ОВД-Инфо" муж одной из задержанных.

По его словам, женщины ранее отказались от феминистской акции в районе курортного посёлка Джубга после того, как им поступили угрозы в социальных сетях и по телефону от людей, представившихся "казаками".

В понедельник утром в комнату активисток на турбазе ворвались пятеро людей в штатском. Позже выяснилось, что они сотрудники полиции. Поводом для задержания полиция назвала "ориентировку о нарушении общественного порядка". Активисток отвезли в отделение, где потребовали дать объяснения и при этом выключить телефоны. Также полицейские потребовали, чтобы задержанные показали свои вещи.Тем, кто отказался, пригрозили статьей о неповиновении полиции. В чем именно обвиняют активисток, пока неизвестно.