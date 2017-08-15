Иракская авиация начала бомбить Талль-Афар, оплот джихадистов

Иракская авиация начала бомбить город Талль-Афар в провинции Найнава, в 80-ти километрах к западу от Мосула. Талль-Афар контролируется джихадистами "Исламского государства", экстремистской группировки, запрещённой во многих странах и России.

О начале авиарейдов сообщил 15 августа иракский телеканал Аль-СамарияТВ, со ссылкой на представителя министерства обороны Ирака. Бомбардировки ведутся в преддверии наземной наступательной операции на Талль-Афар.

Самопровозглашённый исламский халифат фактически развалился в прошлом месяце, когда иракская армия при поддержке США вновь установила контроль над так называемой столицей халифата – городом Мосул, пишет Reuters. Бои правительственных войск с джихадистами на подступах к городу и в самом Мосуле продолжались девять месяцев.

Талль-Афар с 200-тысячным населением, до захвата "Исламским государством", пережил религиозные конфликты между суннитами и шиитами. Противоборство обострилось после иностранного военного вторжения 2003 года под командованием США. Из местных полевых командиров, действовавших в городе, вышли несколько высокопоставленных лидеров джихадистов.