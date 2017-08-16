Суд в Москве рассматривает дело экс-министра Алексея Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы в среду начинает рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Его обвиняют в получении крупной взятки. Максимальное наказание по этому обвинению — до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Улюкаев вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке компании "Башнефть". Он был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". Среди свидетелей обвинения в деле Улюкаева фигурирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.

После предварительного заседания суда 8 августа Улюкаев вновь заявил, что не признает вину.Своё уголовное делоон назвал "провокацией", которая, по его словам, выгодна "коррумпированной части менеджмента и коррумпированной части спецслужб".

Суд также продлил домашний арест экс-министру до 27 января.